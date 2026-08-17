Una niña francesa de dos años y un niño británico de cuatro en estado grave tras sufrir sendos ahogamientos

Dos casos de ahogamiento a niños han sacudido en la jornada de hoy a las Islas Baleares.

Una niña francesa de dos años y un niño británico de cuatro se encuentran hospitalizados en estado grave tras sufrir este lunes sendos episodios de ahogamiento en una piscina de Ibiza y en otra del Port de Pollença, en Mallorca.

La niña de dos años está en estado grave después de sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel de Cala Tarida, en Ibiza, como ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061). Los servicios de emergencia han sido alertados a las 11:16 horas de que la pequeña se había ahogado en la piscina del hotel y había sido rescatada inconsciente por los socorristas del establecimiento, que han iniciado las maniobras básicas de reanimación.

Hasta el hotel se han desplazado sanitarios del SAMU 061, que se han puesto manos a la obra con las labores para salvar a la pequeña. Una vez estabilizada, ha sido trasladada hasta el Hospital Can Misses de Ibiza, donde se encuentra ingresada con pronóstico grave

Además, un niño británico de cuatro años ha ingresado en estado grave en el Hospital Universitario Son Espases, en Palma, tras sufrir poco antes de las 10.00 horas un ahogamiento en la piscina del Club Náutico de Port de Pollença, al norte de Mallorca.

Casos similares

Un menor de tres años que se ahogó el pasado junio en una piscina de una vivienda vacacional de Can Picafort, en Santa Margalida, murió posteriormente en el Hospital Universitario Son Espases.

Los hechos ocurrieron hace tres meses alrededor de las cinco de la tarde, momento en el cual un conocido de la familia observó que el pequeño estaba inconsciente en el interior de la piscina y llamó a los servicios de emergencias. Desplazándose hasta el lugar unidades de la Policía Local de Santa Margalida, la Guardia Civil y el SAMU 061, que en un primer momento lograron reanimar al menor. Después lo trasladaron en helicóptero a Son Espases, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica con pronóstico reservado.

Sin embargo, poco más de un día después del ingreso, y debido al estado crítico en el que se encontraba, el menor acabó falleciendo.