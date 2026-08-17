Capítulo 627 de Sueños de libertad; 17 de agosto: Tasio vuelve a sufrir otra pesadilla con Antoine Brossard

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

¡Valentina y Andrés han vivido su mejor despertar! La pareja se encuentra en el mejor momento de su relación y parece que la joven está superando su pasado poco a poco.

La dependienta le ha contado a Claudia cómo se ha sentido tras su primera noche con Andrés: está feliz y, sobre todo, segura de los pasos que está dando en su relación.

Mientras, Beatriz sigue muy molesta por no haber podido tener su cita con Gabriel, pero... ¡le ha echado toda culpa a Begoña!

La niñera ha compartido con la mujer del director sus problemas de pareja y ha llegado a la conclusión de que la única solución es que la mujer que se interpone en su relación… ¡desaparezca para siempre!

Y, por fin, ha ocurrido el esperado momento: ¡Miguel y Claudia se han dado su primer beso! Preocupado por el estado de salud de la dependienta, Miguel se ha acercado hasta su habitación para comprobar cómo se encontraba.

Sin embargo, una vez juntos, ambos han sido incapaces de contener sus sentimientos y han terminado dejándose llevar. ¿Será el primero de muchos?

Además, Marta le ha contado a Fina la idea de doña Clara de crear una fundación en nombre de Pelayo. Una noticia que ha hecho estallar a la fotógrafa, hasta el punto de que le ha suplicado a la hija de Damián que no acepte formar parte del proyecto.

Finalmente, Tasio ha vuelto a tener una pesadilla, esta vez con Paula de protagonista. El empresario ha soñado que la dependienta confesaba a Don Agustín su implicación en la muerte de Antoine Brossard. ¿Confesará la verdad?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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