Oya Unustasi es Berrak, una esposa perfecta con una vida de mentiras y un secreto inconfesable

La elegancia y la sofisticación definen a Berrak, una mujer brillante, refinada y acostumbrada a tener el control de todo lo que sucede a su alrededor. Está casada con Serhat, tiene dos hijas y, de cara al exterior, proyecta la imagen de una familia ejemplar. Pero detrás de esa apariencia impecable se esconde una mujer exigente, perfeccionista y dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger la vida que ha construido.

Acostumbrada a tomar decisiones y marcar el rumbo de quienes la rodean, Berrak siempre ha intentado mantenerlo todo bajo control. Sin embargo, hay algo que lleva años ocultando y que amenaza con derrumbarlo todo: hace seis años tuvo una hija fruto de una infidelidad y decidió darla en adopción.

Cuando ese secreto está a punto de salir a la luz, un grave accidente de tráfico cambia el rumbo de su vida. Berrak se queda en coma y pierde la oportunidad de explicar lo ocurrido. Incapaz de hablar o defenderse, deja tras de sí una verdad que sacude por completo a la familia Tecer y obliga a Serhat a enfrentarse a preguntas para las que nadie parece tener respuesta.

Aunque permanece inconsciente en una cama de hospital, la presencia de Berrak sigue marcando cada paso de la historia. Para dar vida a este personaje, la serie cuenta con Oya Unustasi, una actriz turca muy reconocida por el público internacional.

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