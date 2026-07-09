Miguel, a punto de besar a Claudia, pero… ¡en el último momento no se atreve a dar el paso!

Después de la cita en el cine, Miguel ha acompañado a Claudia hasta la colonia mientras paseaban y comentaban la película. La joven se ha interesado por las rarezas del doctor y él ha querido interesarse también por las suyas, reforzando su bonita relación.

Miguel ha confesado que se lo ha pasado muy bien y que le gustaría repetir otro día, pero la chica, preocupada porque realmente no se lo haya pasado bien, le ha preguntado si ha conseguido evadirse de la realidad, consiguiendo que el doctor le hiciera una tierna confesión: “No quería evadirme, la realidad superaba a la ficción”.

Al final, la pareja se ha visto envuelta en un momento romántico y sincero, pero Miguel se ha visto abrumado por la situación y… ¡no ha podido besarla!

Tras este momento de tensión en el que el médico no ha podido dar ese gran paso, se ha marchado apresurado, casi sin despedirse de la encargada. ¡Qué poco ha faltado! ¿Volverá a repetirse este momento?

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