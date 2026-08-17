“Sin ti yo no me tendría en pie”: Cihan se pone en manos de Alya tras su golpe en Siria

Aunque Cihan ha intentado quitarle hierro al asunto desde el primer momento, Alya no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Preocupada por su estado, la doctora ha insistido en revisarlo a fondo para quedarse tranquila.

Entre bromas y con una complicidad más que evidente, Cihan se ha quitado la camiseta para dejarse examinar. Mientras tanto, no ha dudado en recordarle las veces que le ha salvado la vida en el pasado, como cuando tuvo que extraerle una bala y coserle la herida a quemarropa: “Sin ti yo no me tendría en pie”, le ha confesado.

Alya ha comenzado a explorar la zona de las costillas pidiéndole que levantara el brazo y respirara hondo. Al presionar justo en el punto de dolor, el gesto de Cihan lo ha delatado y la doctora ha sospechado al instante que no se trata de un simple moratón. Sus temores se han confirmado al explicarle que todo apunta a una costilla fracturada.

Fiel a su estilo, él ha vuelto a tirar de ironía asegurando que está más que acostumbrado a los golpes y al dolor. Sin embargo, Alya se ha mostrado firme: esta vez le tocará obedecer sus órdenes para recuperarse del todo.

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