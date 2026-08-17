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Muere un preso al incendiarse su celda en Huelva

Otro interno y cuatro funcionarios tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo tras el fuego, cuyas causas aún se desconoce.

Imagen de archivo de una celda

Imagen de archivo de una celda Pexels

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Jaime Álvarez
Publicado:

Un interno de la prisión provincial de Huelva murió el pasado 12 de agosto después de que se incendiara su celda por causas que todavía se desconocen. Además, el preso de la celda contigua y cuatro funcionarios de prisiones tuvieron que ser atendidos en la enfermería del centro por inhalación de humo.

Así lo han confirmado desde Instituciones Penitenciarias después de una información remitida por el sindicato CSIF, que ha señalado que los trabajadores lograron vaciar la galería y rescatar al interno que se encontraba en la celda donde se originó el fuego.

Según Instituciones Penitenciarias, los hechos ocurrieron sobre las ocho y media de la noche, cuando saltó la alarma de incendios por un fuego declarado en una celda, en cuyo interior se encontraba uno de los reos. Los funcionarios acudieron entonces con los equipos de extinción y evacuaron al resto de internos de la galería para evitar más afectados.

¿Dónde se originó?

Las fuentes apuntan que el incidente se produjo en el departamento de aislamiento y han destacado que "la rápida y eficaz actuación de los funcionarios de prisiones evitó una tragedia múltiple".

La organización sindical ha trasladado sus "mejores deseos" para una pronta recuperación de los funcionarios heridos y ha reconocido la labor desempeñada por los trabajadores, que permitió evitar consecuencias aún más graves.

Asimismo, CSIF ha agradecido "el apoyo recibido por parte de la Dirección del centro", que, según el sindicato, permaneció junto a los trabajadores durante una larga jornada destinada a restablecer el orden y la normalidad en el departamento afectado.

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