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Capítulo 615

Miguel, incapaz de entender el amor, pone fin a su relación con Claudia: “No podré hacerte feliz”

El doctor Salazar ha confesado que, aunque sigue enamorado de la encargada, jamás podrá entender el amor.

Miguel, incapaz de entender el amor, pone fin a su relación con Claudia: “No podré hacerte feliz”

Miguel, incapaz de entender el amor, pone fin a su relación con Claudia: “No podré hacerte feliz”

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Miguel está atravesando su peor momento desde que comenzó a salir con Claudia. Tanto es así que… ¡ha decidido poner fin a su relación!

La encargada ha entrado en el dispensario para intentar animar a su pareja y conocer la razón de su extraña actitud. Sin embargo, se ha topado con la dura realidad que ha impuesto Miguel: “No entiendo el amor y no lo voy a entender nunca”.

“¿Me estás dejando?”: Claudia, en shock ante las palabras de su pareja, le ha preguntado si eso significa que su relación ha terminado y la respuesta del doctor Salazar ha dejado destrozada a la joven: “Lo mejor será que dejemos de vernos como novios”.

Aunque la encargada le ha dejado claro que no le importa su condición y que le ama, nada ha sido suficiente, porque la decisión de Miguel ya está tomada: “También te quiero, pero no voy a ser capaz de hacerte feliz”.

¿Será este el final de #Claumi o se arrepentirá Miguel de esta triste decisión que ha dejado rota a Claudia?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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