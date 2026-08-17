Javier lanza un reto mayúsculo en AlaZ con 23 aciertos: la respuesta de David lo decide todo

Javier siempre vuelve. En sus 123 programas en Pasapalabra hay altos, bajos… pero siempre recupera su mejor versión tras cada mala racha. Con su nuevo 23 en este AlaZ, ha hecho una exhibición y, a la vez, ha exigido David a sacar lo mejor de sí mismo. La respuesta del barcelonés ha decidido hacia dónde se decantaba la victoria en un desenlace de infarto, con un bote en juego de 904.000 euros.

A sólo dos letras del premio se ha quedado Javier en una prueba que ha estado muy igualada. El madrileño ha terminado la primera ronda con 21 aciertos e, instante después, lo hacía David con 20.

El final de Javier ha sido una auténtica exhibición de seguridad y precisión. Ha sacado dos ases en la misma jugada y se ha plantado con 23 letras en verde, asegurando el resultado y obligando a su rival a asumir todos los riesgos. El último turno de David, a falta de tres respuestas correctas para salvarse, ha sido uno de esos finales que mantienen la incertidumbre hasta el último instante. ¡Descubre en el vídeo cómo termina este duelo!

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