Alya descubre que el golpe de Cihan es más grave de lo esperado tras examinarle en En tierra lejana

Preocupada por el fuerte golpe que Cihan recibió mientras perseguía a Hamada en Siria, Alya decide examinarlo a fondo. Entre bromas y muestras de complicidad, él se quita la camiseta y recuerda las ocasiones en las que ella le ha salvado la vida, mientras la doctora comienza a explorar la zona dolorida.

Al presionar sus costillas y pedirle que respire hondo, el gesto de dolor de Cihan hace saltar las alarmas. Alya sospecha que la lesión no es un simple moratón y le explica que todo apunta a una costilla fracturada. Aunque él vuelve a recurrir a la ironía, ella se muestra firme y le advierte de que tendrá que obedecer sus indicaciones para recuperarse.

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