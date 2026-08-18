En tierra lejana | 17 de agosto
Cihan Deniz da el primer paso para reconciliarse con su padre: “¿Y si nos damos un abrazo?”
El niño sigue dolido con su padre después de todo lo ocurrido, pero Alya consigue acercarlos poco a poco. La llegada del pequeño a la habitación termina dando lugar a un momento muy emotivo entre padre e hijo.
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Cihan y Alya estaban en la habitación cuando Cihan Deniz ha entrado para hablar con su padre. Poco a poco, Cihan Deniz ha reconocido que todavía está triste, aunque también sabe que su padre lo quiere. Cihan no ha dudado en demostrárselo: “No solo te quiero. Te quiero mucho, un montón”.
El pequeño también le ha dicho que lo quiere mucho. Y entonces ha recordado que todavía tenían un abrazo pendiente. “No nos dimos un abrazo, ¿te acuerdas? ¿Y si nos damos uno ahora?”, le ha dicho.
Los dos han terminado fundidos en un abrazo, dejando atrás por un instante todo el dolor de los últimos días. Alya no ha podido evitar emocionarse al ver cómo padre e hijo volvían a acercarse.
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