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Capítulo 594

Miguel se arma de valor y vuelve a proponer a Claudia tener una cita, ¿aceptará esta vez?

El médico no ha perdido la esperanza y no ha dudado en insistir a la encargada en hacer un picnic.

Miguel se arma de valor y vuelve a proponer a Claudia tener una cita, ¿aceptará esta vez?

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Miguel no puede seguir ocultando sus sentimientos hacia Claudia y, siguiendo los consejos de Mabel, propuso a la encargada hacer un picnic en el campo. Sin embargo, el médico obtuvo una respuesta negativa que le ha dejado roto.

Claudia, consciente de que esto ha podido hacer daño a Miguel, ha acudido al dispensario para aclarar que ese día no podía porque ya había quedado con Valentina, pero que le encantaría quedar con él cuando tengo un hueco libre: “A mí me encanta salir de la colonia y hablar con las personas”.

Tras escuchar estas palabras, el mayor de los hermanos Salazar se ha armado de valor para volver a proponerle el romántico plan que Claudia rechazo el otro día y…¡Claudia por fin ha aceptado!

Lo que los jóvenes no se esperaban era… ¡la llegada de Nieves al dispensario! La enfermera, que ha presenciado esta conversación, no ha podido evitar sonreír al descubrir que su hijo está enamorado.

Parece que Miguel ha conseguido dar un paso más con Claudia y por fin tendrá esa ansiada cita que lleva tanto tiempo esperando. ¿Saldrá todo bien? ¿Sentirá Claudia lo mismo por Miguel?

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