Capítulo 602
“Me muero por besarte”: Miguel y Claudia vuelven a quedarse a un paso de su esperado primer beso
El doctor Salazar y la sobrina de Manuela vuelven a protagonizar un mágico momento, pero una interrupción les volvió a dejar sin ese ansiado beso.
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Miguel ha ido a visitar a Claudia a la tienda para hablar con ella. Siguiendo los consejos de Salva, el doctor ha sido sincero con la joven, confesándole que nunca ha besado a una mujer.
La dependienta se ha enternecido con su confesión y lo ha tranquilizado, asegurándole que tendrá tiempo para besar a cualquier mujer, pero Miguel le ha asegurado que él solo quiere besarla a ella.
El hermano de Mabel ha vuelto a intentar acercarse a ella, pero en el momento que iba a suceder… ¡los han interrumpido! ¿A la tercera irá la vencida y llegará ese esperado primer beso?
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