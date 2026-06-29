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CAPÍTULO 592

Miguel confiesa a Mabel que está enamorado de Claudia: “Tengo taquicardias y déficit de atención”

El doctor ha tenido una conversación muy tierna con su hermana en la que le ha reconocido que tiene miedo de que su amor no sea correspondido.

Miguel confiesa a Mabel que está enamorado de Claudia: “Tengo taquicardias y déficit de atención” Sección(*)

Miguel confiesa a Mabel que está enamorado de Claudia: “Tengo taquicardias y déficit de atención”

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Marta Jorge
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Todos sabíamos que este momento iba a llegar, y es que, al hijo mayor de los Salazar cada vez le estaba siendo más difícil esconder sus sentimientos.

Ha sido en una conversación con su hermana en la cantina, cuando el doctor ha confesado que siente algo más que amistad por Claudia. Nadie por aquí sorprendido, ¿verdad?

Miguel se ha mostrado muy vulnerable explicando que desde que Claudia le dio ese beso en la mejilla, vive “en un estado de agotamiento nervioso insufrible”. ¡Pobrecito!

Además, ha reconocido que piensa continuamente en ella y Mabel le ha dicho que si siente todo eso es porque Claudia… ¡le encanta! La hermana está muy emocionada porque Miguel esté enamorado, pero él dice estar “terriblemente aterrorizado”.

Quiere saber si a Claudia también le gusta, pero no tiene ni idea de cómo hacerlo y tiene mucho miedo de perderla... Mabel le ha sacado un tema complicado y le ha dicho que no tiene porqué pasarle lo mismo que con Marisol. Hombre… ¡esperemos que no!

Le asusta mucho volver a desilusionarse, pero su hermana le ha dado un sabio consejo: “Con el tema del amor no hay certezas, pero no por ello tenemos que dejar de intentarlo.”

Finalmente, Mabel le ha animado a hacer algún plan con Claudia que pueda gustarle ¡con naturalidad!

¿Qué creéis que planeará el doctor? ¿Sabremos pronto si Claudia siente lo mismo? ¡Qué nervios!

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