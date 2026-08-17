En tierra lejana | 17 de agosto
Alya culpa a Sadakat del accidente de Cihan Deniz y le impide acercarse a su nieto
La matriarca de los Albora no ha tardado en acudir al hospital tras enterarse del accidente del pequeño, pero ni Alya ni Cihan están dispuestos a dejar que se acerque a él.
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Sadakat ha llegado al hospital preguntando por su nieto y, al saber que estaba en observación, ha insistido en verlo. Sin embargo, su llegada no ha sido bien recibida. Alya le ha dejado claro desde el primer momento que no piensa permitirle entrar: “No, tú no puedes”. La mujer, indignada, le ha recordado que también es la abuela del pequeño: “Estamos hablando de mi nieto. Soy su abuela y quiero verlo”.
Pero Alya no ha dado su brazo a torcer. La doctora considera que Sadakat es, en parte, responsable de que Cihan Deniz haya terminado en el hospital después de descubrir la habitación que había preparado para el bebé de Mine.
La tensión ha ido aumentando hasta que Cihan ha aparecido. Sadakat ha intentado acercarse a su hijo y explicarle lo ocurrido, pero él no ha querido escucharla. Nare ha explicado que Cihan Deniz ha salido corriendo después de ver la habitación del bebé y que ha terminado cayendo por las escaleras. Sin embargo, Cihan no ha aceptado las explicaciones de su madre y le ha dejado claro que ya habían hablado de ello: “Madre, ¿cómo tengo que decirte las cosas?”.
Sadakat ha intentado defenderse una vez más, pero Cihan ha sido tajante. El empresario tampoco ha permitido que su madre se acerque al pequeño y le ha reprochado su actitud: “Tú no vienes. ¿Qué te has creído? ¿Provocas esto y ahora esperas caricias?”.
Mientras Cihan Deniz continúa recuperándose en el hospital, la relación entre Cihan y Sadakat vuelve a quedar rota. ¿Perdonará Cihan a su madre por lo ocurrido?
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