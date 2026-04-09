Miguel se refugia en el alcohol tras la traición de su padre hasta que…¡llega Claudia para ayudarle!

Miguel ha explotado. Se siente traicionado y muy decepcionado con su padre tras descubrir que le ha sido infiel a su madre y además con… ¡Marisol, su gran amor!

El joven no puede soportar la situación y huye de su familia refugiándose en el alcohol hasta que Claudia se lo encuentra.

La sobrina de Manuela intenta ayudarlo, pero Miguel le dice que le han hecho mucho daño en el corazón y que por eso quiere olvidar.

Claudia le pide que no beba más y le ayuda a levantarse llevándolo a la habitación de las chicas. ¡Pobre Miguel!