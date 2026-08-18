Sonsoles Ónega revoluciona la vuelta de Y ahora Sonsoles con un tráiler inspirado en El diablo se viste de Prada

Después de inspirarse en musicales como Mamma Mia! o Grease, Sonsoles Ónega se mete esta vez en el universo de El diablo se viste de Prada. El tráiler de la nueva temporada muestra a varios colaboradores disfrutando de un relajado verano hasta que la enérgica llegada de la presentadora marca el final de las vacaciones y el regreso al trabajo.

Sombrillas, hinchables, bikinis y bañadores dejan paso a libretas, ordenadores encendidos y llamadas para reuniones. Con esta original puesta en escena, Y ahora Sonsoles inicia la cuenta atrás para su quinta temporada en Antena 3, con el equipo preparado para volver a las tardes y ofrecer nuevos contenidos a los espectadores.

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