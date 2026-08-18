"¡Que vuelve la jefa!"
Sonsoles Ónega revoluciona la vuelta de Y ahora Sonsoles con un tráiler inspirado en El diablo se viste de Prada
La presentadora pone fin al descanso veraniego de sus colaboradores en un divertido avance que anticipa el regreso a Antena 3 de la quinta temporada de Y ahora Sonsoles.
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Después de inspirarse en musicales como Mamma Mia! o Grease, Sonsoles Ónega se mete esta vez en el universo de El diablo se viste de Prada. El tráiler de la nueva temporada muestra a varios colaboradores disfrutando de un relajado verano hasta que la enérgica llegada de la presentadora marca el final de las vacaciones y el regreso al trabajo.
Sombrillas, hinchables, bikinis y bañadores dejan paso a libretas, ordenadores encendidos y llamadas para reuniones. Con esta original puesta en escena, Y ahora Sonsoles inicia la cuenta atrás para su quinta temporada en Antena 3, con el equipo preparado para volver a las tardes y ofrecer nuevos contenidos a los espectadores.
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