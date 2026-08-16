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Semana del 17 al 21 de agosto

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz idea un astuto plan para acercar a Begoña y Andrés

La niñera descubre que la relación entre Begoña y Andrés es el talón de Aquiles de Gabriel y no duda en usar esta debilidad a su favor.

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La próxima semana de Sueños de libertad está cargada de novedades, ¡descúbrelas todas!

Después de darse una nueva oportunidad, la relación de Claudia y Miguel irá viento en popa. La pareja se mostrará más unida que nunca y el doctor Salazar por fin se atreverá a dar un paso muy importante. ¿Se hará por fin realidad el beso con el que Claudia fantaseó?

Sin embargo, Pablo vivirá una semana muy difícil. El director financiero recibirá la visita del director de la caja de ahorros de Tarragona para la que sigue trabajando.

Sin embargo, su llegada no traerá buenas noticias. Los rumores sobre su affaire con Marisol han llegado a Cataluña y se verán obligados a tomar una drástica decisión sobre su futuro en el banco tarraconense. Como no podía ser de otra forma… ¡Gabriel estará detrás de todo!

Pablo en el capítulo 629 de Sueños de libertad
Pablo en el capítulo 629 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, el padre de la familia Salazar comenzará a sentir un horrible dolor en el estómago, pero no le dará demasiada importancia. ¿Será algo grave? ¿Pedirá ayuda a su hijo, Miguel?

En otro orden de cosas, las ventas de los perfumes originales de los De la Reina continuarán cayendo en picado y la familia seguirá desesperada por encontrar una solución.

Ante los continuos rechazos de Gabriel a cada propuesta de Marta desde el departamento de publicidad, las chicas de la tienda pondrán en marcha un plan para salvar a la fábrica. ¿De qué se tratará?

Mientras tanto, la propuesta de doña Clara de crear una fundación en honor a Pelayo traerá nuevos problemas para #Mafin.

Fina y Marta en el capítulo 631 de Sueños de libertad
Fina y Marta en el capítulo 631 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Marta no se atreverá a contarle a doña Clara la verdad sobre su hijo y tendrá que decidir si aceptar ser la presidenta de esta fundación. Sin embargo, Fina se negará a que su pareja se involucre en una iniciativa que lleva el nombre de la persona que le arruinó la vida.

Esta noticia abrirá un nuevo frente entre Marta y Fina y la fotógrafa no dudará en refugiarse en Bianca, que no podrá evitar alegrarse de que la relación vuelva a enfrentarse a otra crisis.

Por último, Beatriz seguirá sin hacerse a la idea de que Begoña es la mujer de Gabriel y sus ganas de querer romper su matrimonio estarán más presentes que nunca.

Gabriel y Beatriz en el capítulo 629 de Sueños de libertad
Gabriel y Beatriz en el capítulo 629 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

La niñera descubrirá que la enfermera sigue enamorada de Andrés y que esta relación es la mayor debilidad de Gabriel.

Con ello, la niñera ideará un maquiavélico plan, que pasará por manipular a Julia, y así volver a unir a #Began, provocando un nuevo conflicto en su matrimonio con Gabriel. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Beatriz?

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Sé el primero en descubrirlo todo adelantándote a su emisión con atresplayer.

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