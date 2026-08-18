Las desgarradoras confesiones de Hayden Panettiere sobre sus adicciones: "Me dijeron que si no dejaba de beber, moriría en cinco años"

La trágica muerte de Hayden Panettiere el pasado 16 de agosto a los 36 años por una aparente sobredosis ha devuelto a la luz sus desgarradores testimonios sobre la adicción.

En antiguas declaraciones de sus memorias y entrevistas, la intérprete habló sin tapujos de cómo se inició su adicción a los 16 años durante el rodaje de Heroes.

Durante su intervención en 2023 en el programa Red Table Talk, la actriz relató: "Alguien de mi equipo, con quien estaba trabajando, se me acercó. Fue antes de la alfombra roja, después de haber estado rodando Heroes, con entrevistas constantes, y me sentía un poco decaída. Me dijeron: 'Toma una de estas, es una pastilla para la felicidad, te dará energía'. En ese momento no lo consideré algo malo ni una droga. Me dio un poco de energía y no me sentí eufórica ni fuera de control, pero sí me sentí feliz y con ganas de hacer entrevistas, sí".

Hayden Panettiere | Gtres

En 2022, la artista detalló en PEOPLE el alcance de aquella espiral: "No tenía ni idea de que esto no era apropiado, ni de la puerta que me abriría en lo que respecta a mi adicción. A medida que crecía, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir".

Panettiere contó que pronto se volvió tan dependiente de los opioides y el alcohol que supo que había arruinado su carrera: "Estaba en la cima del mundo y lo eché a perder. Pensaba que había tocado fondo, pero entonces se abría esa puerta trampa".

La dependencia de los opioides y el alcohol la llevó a perder la custodia de su hija Kaya en 2018 y a sufrir severos problemas de salud.

Hayden Panettiere | Reuters

En sus memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo, Panettiere desveló la contundente advertencia que le lanzó un profesional sanitario tras desarrollar ictericia: "Un médico me dijo que si no dejaba de beber, moriría en cinco años".

En el mismo libro relató la extrema dureza del síndrome de abstinencia durante su ingreso en rehabilitación en 2020: "Mientras mi sistema nervioso intentaba regularse sin los efectos depresores del alcohol, se descontroló y todo mi cuerpo temblaba. No podía dormir y me dolía la cabeza como si me la estuviera presionando contra el cráneo."

"Ya lo he dicho antes y lo repito: los adictos no son pacientes. Cuando temblamos, tenemos náuseas, estamos ansiosos, solos o deprimidos, necesitamos un alivio instantáneo que nos lleve a ese lugar sin dolor llamado negación", explicó.

En 2023, tras la muerte de su hermano Jansen, quien falleció ese mismo año a causa de complicaciones en la válvula aórtica y un cardiomegalia no diagnosticada, Panettiere volvió a caer en una espiral de depresión.

Hayden Panettiere y su hermano Jansen Panettiere | Getty

"El dolor es incalculable", escribió en Instagram en aquel entonces. Sin embargo, en 2024, declaró a la revista PEOPLE que estaba comprometida a mantenerse sobria e incluso decidió comenzar una gira de charlas sobre su salud mental.

"Eso ya es cosa del pasado para mí, afortunadamente. Me encanta estar ahora en una posición que me permite ayudar a las personas que aún luchan contra esto y hacerles saber que hay un momento, un período de tiempo, en el que se supera la situación. Existe. La recuperación es real. Puede suceder.", declaró con firmeza.

Añadió: "Cuando eres adicto, es muy difícil creer que puedas sentir alivio, así que tienes que escuchar a personas que han superado la adicción para darte cuenta de que es posible y que ellos pueden lograrlo. Si olvidas que fuiste adicto durante mucho tiempo, eso puede llevarte por mal camino”.

"Pero siempre y cuando recuerdes mantenerte en el mismo camino, permanecer sobrio y seguir haciendo aquellas cosas que te hacen feliz, te hacen sentir sano, te hacen reír... puedes ser más feliz que nunca en tu vida", concluyó la actriz.