Amaia Salamanca y Rosauro Varo, la viva imagen de la felicidad después de 16 años juntos

Amaia Salamanca y Rosauro Varo, en un concierto en Marbella | Europa Press

Nueva cita para los amantes de la música en el Festival Starlite Occident de Marbella, que este lunes ha estado protagonizado por Taburete, uno de los grupos fieles a al plan del verano por excelencia en la costa malagueña, que ha vuelto a la icónica Cantera de Nagüeles para presentar sus nuevas canciones y repasar sus grandes éxitos diez años después de actuar en el festival marbellí por primera vez. Y como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los rostros conocidos que no se han querido perder este concierto: Manuel Díaz El Cordobés y Virgina Troconis, o David Muñoz de Estopa.

Pero si hay alguien que ha acaparado todas las miradas esos han sido sin duda Amaia Salamanca y Rosauro Varo, que dejando a un lado la discreción que siempre marca su relación frente a las cámaras, se han mostrado cariñosos y divertidos, demostrando que 16 años después de comenzar su historia de amor están tan enamorados como el primer día.

A pesar de que son contadas las veces en las que se dejan ver juntos en público, la pareja, que posee una espectacular residencia de verano en Marbella, no ha dejado pasar la ocasión y han disfrutado de uno de sus grupos favoritos entre risas y confidencias.