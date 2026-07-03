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CAPÍTULO 596

Claudia confiesa sus dudas sobre Miguel: “No sé si lo que me gusta es él o lo que me gusta es gustarle”

La sobrina de Manuela está hecha un lío desde que tuvo la cita con el hijo de los Salazar.

Claudia confiesa sus dudas sobre Miguel: “No sé si lo que me gusta es él o lo que me gusta es gustarle”

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Miguel le propueso a Claudia ir de excusión al campo y allí el joven médico se lanzó a confesarle todo lo que sentía por ella y Claudia cambió de tema sin saber muy bien que decir.

Desde entonces vive en un mar de dudas y esas sudas sobre lo que siente por el hermano de Mabel las coparte con Valentina y su tía Manuela.

Claudia les die que no sabe si lo que le gusta es él o lo que le gusta es gustarle. Además, como amigo le gusta mucho y ya no sabe si solo es eso o si es algo más.

Manuela le responde que lo que le pasa en el fondo es que tiene miedo y le aconseja que intente aclararse y dejarse llevar por lo que siente.

¿Le gustará de verdad a Claudia Miguel? ¡Manuela y Valentina no tienen ninguna duda!

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