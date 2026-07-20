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Capítulo 607

Miguel y Claudia ya son oficialmente novios, aunque el esperado primer beso... ¡se resiste una vez más!

La pareja por fin da un paso más en su relación.

Miguel y Claudia ya son oficialmente novios, aunque el esperado primer beso se resiste una vez más

Miguel y Claudia ya son oficialmente novios, aunque el esperado primer beso se resiste una vez más

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Ángela Rolo | Julia Zapata López
Publicado:

Después del particular regalo de Miguel, Claudia no ha podido parar de darle vueltas a las intenciones del doctor.

Las diferentes formas que ambos tienen de expresarse han dificultado a la sobrina de Manuela entender que ha querido decir el doctor con ese anillo.

Para aclarar las dudas, la dependienta se ha presentado en el dispensario con intención de preguntarle y ha sido muy directa; “Me gustaría saber que significa el anillo para ti”.

Rápidamente, Miguel ha aclarado que el anillo no era una propuesta de matrimonio, aliviando a Claudia, pero que le gustaría que simbolizara el comienzo de su relación, si ella está de acuerdo.

“Este anillo simboliza que somos oficialmente novios”, le ha dicho el joven a Claudia que no ha dudado y ha aceptado su propuesta ¡formalizando su noviazgo!

Al final, la pareja se ha vuelto a acercar para darse ese deseado primer beso, pero… ¡otra vez parece que ese beso tendrá que esperar!

¡Aunque esta vez la culpa ha sido de un pájaro! El momento ha hecho que Claudia estalle en carcajadas, aunque al doctor no le haya parecido tan gracioso.

Esta vez parece que a la tercera no ha sido la vencida…¿estaremos más cerca de su esperado primer beso?

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