José Milán nos da las claves de la evolución de Tasio en ‘Sueños de libertad’: “No se arrepiente de lo que ha pasado con Paula”

Sin duda, uno de los personajes que más han evolucionado en Sueños de libertad es Tasio.

Cuando le conocimos se apellidaba García y era un trabajador de la fábrica. Un alocado joven que no sabía muy bien lo que quería en la vida y que iba de flor en flor.

Poco después, parecía que con Carmen había sentado la cabeza. Se casó con ella, fueron muy felices y su padre, Damián De la Reina, le reconoció y le dio su apellido.

Aunque le costó, Tasio se fue haciendo su hueco dentro de la familia convirtiéndose en uno más de los De la Reina.

También se volvió más ambicioso, fue escalando dentro de la empresa y hasta consiguió convertirse en el director de Perfumerías De la Reina. Había conseguido todo lo que había soñado, sin embargo en el terreno amoroso las cosas se complicaban.

Paula llegó para trabajar en casa de los De la Reina cuando el se acababa de mudar allí a vivir con Carmen y...¡el Tasio de los comienzos volvió a las andadas!

Tasio le fue infiel a Carmen con Paula. Su mujer lo descubrió, Tasio intentó recuperarla, pero era tarde. Carmen se sentía traicionada y no era capaz de perdonarlo.

La sevillana puso distancia con su marido y se marchó de Toledo con la intención de no volver jamás. Solo el tiempo dirá si cumplirá su promesa. Lo cierto es que Tasio ha intentado recuperarla en varias ocasiones, aunque sin éxito. Tras la última negativa de Carmen, el joven no ha podido más y se ha dejado llevar por todo lo que siente por Paula.

Hemos hablado con José Milán, el actor que da vida a Tasio en Sueños de libertad, y nos ha contado qué ha supuesto esta evolución para su personaje, cómo se enfrenta a este peculiar triángulo amoroso y cómo afronta esta nueva etapa junto a Paula.

"Tasio tiene que mantener una relación secreta con Paula"

El actor nos ha contado, que aunque Tasio al principio intentaba evitar a Paula, era evidente el cariño que sentía por ella y al final no ha podido evitarlo.

Vivían en la misma casa, la ayudó a buscar un trabajo, luego gracias a él, Paula encontró un puesto en la tienda... el roce hace el cariño y el joven no ha podido frenar todo lo que siente por ella: "Cuando ves a una persona que te gusta todos los días, es imposible que te olvides de ella"

Paula también se resistía, pues le daba miedo que si algún día vuelve Carmen, el joven la deje tirada, pero al final el amor ha sido más fuerte que cualquier otra cosa.

Tasio no se arrepiente", nos ha confesado José Milán ya que Paula le está dando todo lo que Carmen le ha negado y cuando se marcha eso supone un punto de inflexión en su matrimonio.

El actor nos ha revelado que Tasio, todavía, no da por perdido del todo su matrimonio con Carmen, además no existía el divorcio, pero al marcharse su mujer y quedarse solo, él decide apostar por Paula: "Va a mantener una relación en secreto con ella"

Dale al play para descubrir la entrevista al completo de José Milán y no te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!

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