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En tierra lejana | 17 de agosto

Mine intenta acercarse a Cihan Deniz y Alya descubre sus verdaderas intenciones

La administradora ha aprovechado un momento a solas en el hospital para acercarse al pequeño Cihan Deniz y ganarse su confianza. Sin embargo, Alya la ha pillado con las manos en la masa y no ha dudado en sacarla al pasillo para pararle los pies.

Mine intenta acercarse a Cihan Deniz y Alya descubre sus verdaderas intenciones

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Mine ha entrado en la habitación de Cihan Deniz mientras el pequeño estaba solo y ha intentado hacerle compañía. Al principio, el niño no quería saber nada de ella porque no la conocía, pero Mine ha conseguido acercarse poco a poco.

La administradora del hospital le ha contado que es amiga de su padre y Cihan Deniz se ha quedado sorprendido. Incluso le ha preguntado por qué nunca la había visto antes. Mine ha aprovechado la oportunidad para dejar caer que, a partir de ahora, podrían verse mucho más.

Poco después, Alya ha regresado a la habitación y se ha encontrado a Mine junto a su hijo. El pequeño, sin saber lo que está pasando, le ha contado que la mujer le ha dicho que es amiga de su padre.

Alya no ha tardado en reaccionar. Le ha pedido a Mine que salga de la habitación porque Cihan Deniz necesita descansar y no quiere que nadie altere al pequeño después del accidente.

Ya en el pasillo, Mine ha intentado quitarle importancia a lo ocurrido, pero Alya no se ha quedado callada. La doctora sabe perfectamente que Mine está embarazada de Cihan y no está dispuesta a permitir que utilice a su hijo para acercarse a él.

Alya le ha dejado claro que, si ella no hubiese aparecido, Mine probablemente habría aprovechado el momento para contarle al pequeño que está esperando un hijo de su padre. Mine, lejos de sentirse intimidada, ha respondido con ironía y ha dejado claro que no piensa dar un paso atrás. Incluso ha insinuado que las dos podrían acabar siendo amigas.

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