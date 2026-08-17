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En tierra lejana | 17 de agosto

Demir descubre que Zerrin sigue hablando con Kaya y amenaza con matarlo: “Le quitaré la vida”

Zerrin ha hablado a escondidas con Kaya después del accidente de Nadim. Demir los ha descubierto y, al enterarse de que siguen en contacto, le ha hecho una terrible amenaza a su mujer.

Demir descubre que Zerrin sigue hablando con Kaya y amenaza con matarlo: “Le quitaré la vida”

Demir descubre que Zerrin sigue hablando con Kaya y amenaza con matarlo: “Le quitaré la vida”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Mientras Nadim continúa luchando por su vida en la UCI, Kaya ha llamado a Zerrin preocupado por su situación. A pesar de todo lo que ha ocurrido y de que ella sigue casada con Demir, el amor entre ambos sigue intacto. Durante la conversación, Kaya ha querido asegurarse de que se encuentra bien y le ha dejado claro que no piensa dejarla sola. Pero el momento se ha truncado de golpe cuando Demir ha irrumpido en la habitación y la ha pillado con las manos en la masa.

Fuera de sí, Demir le ha arrancado el teléfono de las manos exigiéndole explicaciones por hablar a escondidas con Kaya. Zerrin ha intentado dar la cara por él recordándole que fue Kaya quien arriesgó su vida para sacar a Nadim del coche.

Sin embargo, su esposo no atiende a razones. Para él, Nadim es su padre y, al margen de sus diferencias, no piensa tolerar que un Albora vaya de héroe ni se acerque lo más mínimo a su familia.

Harto de todo, ha amenazado a Zerrin, diciéndole: “Ese capullo al que amas, le quitaré la vida”. Demir ha dejado claro que está dispuesto a acabar con Kaya con sus manos.

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