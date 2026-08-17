Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Cagliari

El futbolista Yael Trepy, en coma inducido tras estar a punto de ahogarse en una piscina

El delantero francés del Cagliari permanece ingresado en cuidados intensivos en un hospital de Sassari después del grave incidente ocurrido en Porto Cervo.

Yael Trepy, futbolista francés del Cagliari

Yael Trepy, futbolista francés del Cagliari X @CagliariCalcio

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El fútbol italiano está pendiente del estado de salud de Yael Trepy. El joven futbolista del Cagliari permanece ingresado en estado grave y en coma inducido después de estar a punto de ahogarse en una piscina en Porto Cervo, en la isla italiana de Cerdeña.

Según informa el diario italiano La Repubblica, el delantero francés de 20 años se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santissima Annunziata de Sassari, hasta donde tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero tras el incidente.

El suceso se produjo apenas unos días después de que Trepy fuese titular con el Cagliari en la victoria frente al Arezzo en la Coppa Italia.

"¡Fuerza Yael, todos estamos contigo!"

El club italiano ha informado de la situación del futbolista y ha querido enviarle públicamente un mensaje de apoyo mientras permanece hospitalizado. "¡Fuerza Yael, todos estamos contigo!", escribió el Cagliari a través de su cuenta oficial en 'X'.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el incidente ni sobre la evolución del joven delantero.

Trepy, nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges (Francia), comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su localidad antes de incorporarse al Créteil-Lusitanos, donde permaneció hasta finales de 2022.

En 2023 dio el salto a Italia para incorporarse a las categorías inferiores del Cagliari y fue progresando hasta alcanzar el primer equipo.

Su debut profesional llegó en enero de 2026 frente al Cremonese y difícilmente pudo tener un estreno más impactante. Trepy saltó al terreno de juego y solo cuatro minutos después consiguió marcar el gol que estableció el definitivo 2-2 en el minuto 88.

Desde entonces, el atacante había ido ganando protagonismo hasta hacerse un hueco en el primer equipo. Ahora, el Cagliari y el fútbol italiano permanecen pendientes de su evolución tras el grave incidente sufrido en Cerdeña.

El comunicado completo del club

El Cagliari Calcio comunica que el futbolista Yael Trepy se encuentra ingresado en el Hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde está en la unidad de cuidados intensivos.

El club está en contacto permanente con el centro sanitario y con la familia del futbolista, y sigue con la máxima atención la evolución de su estado.

En estos momentos, todos los pensamientos del Cagliari Calcio están con Yael y sus familiares. El club pide, además, el máximo respeto por su privacidad y comunicará cualquier novedad tan pronto como esté disponible.

Oficial: Ferran Torres se marcha al PSG hasta 2031

Deportes Antena 3 (15-08-26) Oficial: Ferran Torres se marcha al PSG hasta 2031

Publicidad

Deportes

Yael Trepy, futbolista francés del Cagliari

El futbolista Yael Trepy, en coma inducido tras estar a punto de ahogarse en una piscina

Ferran Torres durante su homenaje en Foios

Ferran Torres se despide del Barça y desvela el peso de Luis Enrique en su fichaje por el PSG

Kylian Mbappé celebra su tanto al Schalke 04

El Madrid cierra invicto la pretemporada con goleada al Schalke en el debut de Cucurella y Diomande

Rodri Hernández
Fútbol

El Barça cierra el fichaje de Rodri tras un acuerdo millonario con el Manchester City

Hugo González
Natación

Hugo González y Laura Cabanes suman una nueva plata y bronce para España en el Europeo de natación

Participantes de la carrera de burros
Carrera de Burros

Moro destrona a Dinamita y se corona en la carrera de burros de Escairón

El burro llegado desde Bilbao se impone en una final muy reñida y acaba con el reinado de cuatro años de Dinamita en la tradicional prueba de O Saviñao.

Plantilla del Arsenal
Fútbol

El Arsenal arrasa al Manchester City y conquista la Community Shield

Arteta celebra un inicio perfecto antes del comienzo de la Premier League.

Cristiano Ronaldo

Cristiano anuncia su retirada: "Probablemente, este será mi último año en el fútbol"

Nueva medalla para la rítmica española: plata en el ejercicio mixto

Nueva medalla para la rítmica española: plata en el ejercicio mixto

La atleta Carolina Robles durante el maratón del Europeo de Birmingham

La selección femenina se lleva el bronce en el maratón por equipos

Publicidad