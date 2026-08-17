El futbolista Yael Trepy, en coma inducido tras estar a punto de ahogarse en una piscina

El fútbol italiano está pendiente del estado de salud de Yael Trepy. El joven futbolista del Cagliari permanece ingresado en estado grave y en coma inducido después de estar a punto de ahogarse en una piscina en Porto Cervo, en la isla italiana de Cerdeña.

Según informa el diario italiano La Repubblica, el delantero francés de 20 años se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santissima Annunziata de Sassari, hasta donde tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero tras el incidente.

El suceso se produjo apenas unos días después de que Trepy fuese titular con el Cagliari en la victoria frente al Arezzo en la Coppa Italia.

"¡Fuerza Yael, todos estamos contigo!"

El club italiano ha informado de la situación del futbolista y ha querido enviarle públicamente un mensaje de apoyo mientras permanece hospitalizado. "¡Fuerza Yael, todos estamos contigo!", escribió el Cagliari a través de su cuenta oficial en 'X'.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el incidente ni sobre la evolución del joven delantero.

Trepy, nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges (Francia), comenzó a jugar al fútbol en el equipo de su localidad antes de incorporarse al Créteil-Lusitanos, donde permaneció hasta finales de 2022.

En 2023 dio el salto a Italia para incorporarse a las categorías inferiores del Cagliari y fue progresando hasta alcanzar el primer equipo.

Su debut profesional llegó en enero de 2026 frente al Cremonese y difícilmente pudo tener un estreno más impactante. Trepy saltó al terreno de juego y solo cuatro minutos después consiguió marcar el gol que estableció el definitivo 2-2 en el minuto 88.

Desde entonces, el atacante había ido ganando protagonismo hasta hacerse un hueco en el primer equipo. Ahora, el Cagliari y el fútbol italiano permanecen pendientes de su evolución tras el grave incidente sufrido en Cerdeña.

El comunicado completo del club

El Cagliari Calcio comunica que el futbolista Yael Trepy se encuentra ingresado en el Hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde está en la unidad de cuidados intensivos.

El club está en contacto permanente con el centro sanitario y con la familia del futbolista, y sigue con la máxima atención la evolución de su estado.

En estos momentos, todos los pensamientos del Cagliari Calcio están con Yael y sus familiares. El club pide, además, el máximo respeto por su privacidad y comunicará cualquier novedad tan pronto como esté disponible.