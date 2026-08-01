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Capítulo 627

¡El momento más esperado! Miguel se arma de valor y besa a Claudia por primera vez

El doctor Salazar ha visitado a la encargada para conocer cómo se encuentra y ha terminado dejándose llevar por sus sentimientos.

¡El momento más esperado! Miguel se arma de valor y besa a Claudia por primera vez

¡El momento más esperado! Miguel se arma de valor y besa a Claudia por primera vez

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Ángela Rolo | María Sicilia Fernández
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Tras reconciliarse y dar una segunda oportunidad al amor, Miguel ha pasado por la habitación de Claudia para comprobar cómo evoluciona su neumonía en una visita envuelta en una divertida tensión.

El doctor le ha pedido a Claudia que se desabrochara la bata, un gesto que ha puesto nerviosos a ambos. Cuando Miguel ha revisado los pulmones de la dependienta, ha notado que el corazón le latía deprisa.

La joven no ha podido esconder las ganas de acercarse al doctor, y aunque Miguel no sabía dónde meterse, ha conseguido dar un paso más y… ¡la ha besado!

Claudia, preocupada por contagiarlo, le ha advertido de las consecuencias de besarla en ese momento. Sin embargo, Miguel ha calmados sus preocupaciones y, segura de que no pasará nada, ¡le ha devuelto el beso!

Parecía que este momento no iba llegar, pero #Claumi se ha dado el primer beso… ¿de muchos más?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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