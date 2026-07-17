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Capítulo 606

“¿No será un anillo?: Claudia, sin palabras ante el regalo de Miguel

El hijo de Nieves y Pablo sorprende a la sobrina de Manuela con un anillo y ella se queda desconcertada. ¿Cuáles serán sus intenciones?

“¿No será un anillo?: Claudia, sin palabras ante el regalo de Miguel

“¿No será un anillo?: Claudia, sin palabras ante el regalo de Miguel

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Claudia y Miguel, cada vez están más a gusto juntos, aunque su esperado primer beso se hace de rogar.

Sin embargo, Miguel tiene claro que va en serio con la sobrina de Manuela y sorprende a la chica con un misterioso regalo.

Claudia, al ver que es una cajita de una joyería, bromea con el chico preguntándole si no será un anillo a lo que el doctor responde que sí.

Claudia lo abre y se queda en shock: es un anillo de plata con su inicial grabada, pero no le gusta nada.

“Quería regalarte algo especial”, le dice él, pero la joven no entiende nada. Claudia no le quiere decirle a Miguel que no le gusta el regalo para no hacerle daño.

Además, se queda desconcertada… ¿cuáles son las intenciones de Miguel con ese anillo?

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