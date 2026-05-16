John Travolta se emociona hasta las lágrimas al recibir por sorpresa la Palma de Oro en Cannes: "Es más que un Oscar"

John Travolta ha vivido uno de los momentos más emotivos de su carrera durante el Festival de Cannes. El actor ha sido sorprendido este viernes 15 de mayo con la Palma de Oro honorífica antes del estreno de su ópera prima como director, Ven a volar conmigo.

La organización del Festival le entregó el reconocimiento mientras el intérprete afirmaba, emocionadísimo, que para él este premio es "más que un Oscar".

"No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial pero no sabía que sería esto", dijo completamente sorprendido el actor al delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, que le otorgó el premio.

John Travolta con su Palma de Oro en el Festival de Cannes | Reuters

"Las películas que más he amado en mi vida siempre han ganado la Palma de Oro. No me lo puedo creer, es más que un Oscar", afirmó el protagonista de Grease o Pulp Fiction.

Además recordó que cuando habló con Frémaux en noviembre de su debut como director ni siquiera tenía esperanzas de que Cannes aceptara la cinta. Sin embargo, se incluyó en una de las secciones fuera de competición.

El actor, que llegó al festival para presentarla junto a su hija, Elle Bleu, que participa como actriz en la película, ha reconocido estar "muy conmovido" mientras apenas ha podido contener las lágrimas.

Elle Bleu y John Travolta en el Festival de Cannes | Gtres

"Es una vida maravillosa, y esa última frase de la película es a lo que me refiero: ha sido una vida maravillosa porque disfruto del hermoso arte del teatro, del cine, del canto, del baile y de la actuación. Y también disfruto del arte del cielo, que creo que es un arte aparte, un arte hermoso: el diseño de los aviones y lo que hacen; es etéreo, encantador y real, ¿sabes?", ha señalado sobre su película, que adapta una novela publicada por el propio Travolta en 1997 y refleja el amor del actor por la aviación.

"Está basada en un libro que escribí hace 30 o 35 años, y siempre soñé con llevarla a cabo, pero otras personas querían producirla y dirigirla. Sin embargo, pensé que era algo tan personal que no sabía si podrían plasmarlo. Tenía que ser yo quien lo hiciera; yo sabía lo que había visto, lo que había observado, y quería transmitirlo al público. No es que nadie más pudiera hacerlo, simplemente quería estar al final de esta etapa de mi vida para ofrecer una reflexión sobre cómo empezó todo para mí. Así que pensé que era la única que podía hacerlo", explicó el actor.

John Travolta en el Festival de Cannes | Reuters

"De niño, le encantaba ver despegar los aviones desde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cerca de su casa. Empezó a volar con solo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones como piloto", comunicó el certamen francés cuando anunció la participación de Travolta en Cannes.

Esta afición, que le ha permitido acumular 9.000 horas de vuelo y que incluso le ha permitido pilotar aviones en dos películas: Mira quién habla y Broken Arrow: Alarma nuclear.

John Travolta a bordo de un avión | Getty Images

Su historia está inspirada en los recuerdos de infancia de Travolta, desde su primer vuelo en avión hasta experiencias que ha ido acumulando y las personas que ha ido conociendo, dentro de un viaje nostálgico ambientado en la época dorada de la aviación.

Esta es la segunda Palma de Oro que ha entregado este año el festival, tras la recogida en la ceremonia de apertura por el director neozelandés Peter Jackson, y aún queda una tercera, para Barbra Streisand, en la gala de clausura.