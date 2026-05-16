Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Espectacular

¿Cerillas que cobran vida? Marron muestra el magnetismo que ocultan al encenderlas

El equipo de ciencia demostró algo que seguro que muy poca gente sabía.

¿Cerillas que cobran vida? Marron muestra el magnetismo que ocultan al encenderlas

Publicidad

Tras el experimento sobre bioluminiscencia marina, Marron volvió a dejar boquiabierta a CarolinaMarín en El Hormiguero con una demostración tan sencilla como sorprendente: conseguir que unas cabezas de cerilla quemadas fueran atraídas por un imán.

A simple vista, las cerillas parecen objetos completamente ajenos al magnetismo. Sin embargo, el experimento demostró que, tras quemarse parcialmente, esconden propiedades magnéticas invisibles. Antes de arder, la atracción hacia el imán es prácticamente inexistente porque el hierro presente en la mezcla química de la cerilla permanece ligado a otros compuestos.

Pero todo cambia después de la combustión. Al quemarse la madera y otros materiales combustibles, quedan pequeñas partículas de hierro o magnetita (Fe₃O₄), un material ferromagnético que sí responde claramente a los campos magnéticos. Así, al acercar un imán, las cabezas de las cerillas comenzaron a moverse y adherirse a él ante la sorpresa de la deportista y del público.

Con este sencillo experimento, Marron mostró cómo objetos cotidianos pueden esconder propiedades científicas inesperadas y cómo la química de los materiales está estrechamente relacionada con fenómenos físicos como el magnetismo.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

La emoción vuelve esta noche a La Voz Kids: síguelo en directo

La emoción vuelve esta noche a La Voz Kids: sigue en directo las segundas Audiciones

¿Cerillas que cobran vida? Marron muestra el magnetismo que ocultan al encenderlas

¿Cerillas que cobran vida? Marron muestra el magnetismo que ocultan al encenderlas

Lolita deja la puerta abierta a regresar a la música en América “Aquí me cerraron las puertas”

Lolita deja la puerta abierta a regresar a la música en América: “Aquí me cerraron las puertas”

Sale a la luz el gran secreto de David en Pasapalabra: confiesa su estrategia en el ¿Dónde Están?
Una táctica sorprendente

Sale a la luz el gran secreto de David en Pasapalabra: confiesa su estrategia en el ¿Dónde Están?

La segunda gala de La Voz Kids llega con más talento que nunca: “Sé que sueñan con esto”
A las 22.00 horas

La segunda gala de La Voz Kids llega con más talento que nunca: “Sé que sueñan con esto”

¡Bioluminiscencia marina! Carolina Marín alucina con el experimento de Marron
Espectacular

¡Bioluminiscencia marina! Carolina Marín alucina con el experimento de Marron

La exjugadora de bádminton no pudo ocultar su asombro con uno de los experimentos más llamativos que se recuerdan.

"Le deseamos lo mejor": Gente de Zona confiesan cómo ha sido trabajar con Martín Savi
Su experiencia

"Le deseamos lo mejor": Gente de Zona confiesan cómo ha sido trabajar con Martín Savi

El conocido dúo nos ha confesado qué ha significado para ellos estar en Tu cara me suena y trabajar con Martín Savi.

Lydia Lozano en Mask Singer

Lydia Lozano se quiere llevar a Pizza a casa: "Sacaría el coche de Charly"

El pequeño accidente del que ha salido ileso Arguiñano: "Estoy como para ir a El Desafío"

Tres recetas fáciles de brazo de gitano de Arguiñano y el truco infalible para que nunca se te rompa

Ana Obregón

Ana Obregón recrea sus fotos más comprometidas con Miki Molina: "Nos estábamos despidiendo en el coche"

Publicidad