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Sale a la luz el gran secreto de David en Pasapalabra: confiesa su estrategia en el ¿Dónde Están?

El concursante barcelonés revela cómo consigue ser prácticamente infalible en esta prueba, aunque advierte: "No recomiendo hacer lo que yo hago".

Sale a la luz el gran secreto de David en Pasapalabra: confiesa su estrategia en el ¿Dónde Están?

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Alberto Mendo
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Cuando David juega un panel del ¿Dónde Están?, no sólo lo resuelve. También lo bendice. Desde la tarde en la que llegó a Pasapalabra, el barcelonés ha sorprendido con la insólita estrategia que utiliza en esta prueba. La mejor noticia para el concursante, sobre todo, es que le funciona. Por eso, ha suscitado la especial curiosidad de los espectadores.

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"No lo puedo decir, es secreto", afirma David sobre su técnica a la web de Pasapalabra. Bromea porque, en primicia, confiesa en qué consiste. Eso sí, hace antes una advertencia: "No recomiendo hacer lo que yo hago". Lo que el concursante aconseja a la gente es que "se aprenda las primeras sílabas de dos filas y luego la tercera ya te llegará". Algo similar es lo que hacían leyendas como Orestes Barbero o Moisés Laguardia.

Sin embargo, el barcelonés ha ido más allá. Su técnica es una evolución, aún más arriesgada: "Intento ir a por todo el panel". Es la teoría, ¿pero cómo lo consigue? Tienen mucho que ver los gestos evidentes y llamativos que realiza: "Son manías, cuando lo practicas en casa nadie te ve pero aquí te ve todo el mundo". Y lo describe así: "Santiguo las palabras". ¡Dale al play y descubre su secreto en el vídeo!

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