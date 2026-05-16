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Rappel se declara fan de María Dolores Pradera y Édith Piaf tras ser Tortuga en Mask Singer

Modista, vidente y, ahora, Tortuga. Ese es Rappel, el concursante de Mask Singer que se atreve a revelar algunos de sus secretos mejor guardados.

Rappel en Mask Singer

Rappel se declara fan de María Dolores Pradera y Édith Piaf tras ser Tortuga en Mask Singer

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Borja Tamayo
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Cuando Tortuga hablaba de sus pistas, afirmaba tener "información confidencial". Esto, entre otras cosas, llevó a los investigadores a ponerse de acuerdo para señalar a Rappel bajo la máscara, dando pie a un pleno absoluto de aciertos en la última gala previa a la Semifinal de Mask Singer.

¡Pleno histórico! Todos los investigadores cazan a Rappel bajo la máscara de Tortuga

Sin embargo, esta "información confidencial" no parece afectar a los secretos que envuelven al modista. Y es que Rappel ha sacado a la luz algunos datos sobre él mismo que la mayoría de la gente desconoce. Por ejemplo, su dedicación al móvil: "Estoy todo el día con él". O su miedo: "Que alguien que yo quiero hablara mal de mí".

Asimismo, Rappel se ha declarado fan tanto de María Dolores Pradera como de Édith Piaf. Dos grandes artistas de escala mundial que se han llevado el reconocimiento de una de las figuras más influyentes del país.

¿Te gustaría descubrir más secretos de Rappel? Dale play al vídeo de arriba para ver la entrevista completa tras ser la Tortuga más fiestera de la televisión.

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