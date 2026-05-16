Tres recetas fáciles de brazo de gitano de Arguiñano y el truco infalible para que nunca se te rompa

El brazo de gitano es uno de esos postres que, aunque parecen reservados para las vitrinas de las mejores pastelerías, tienen un origen humilde y una elaboración sorprendentemente sencilla si se conocen los pasos adecuados.

Su base es un bizcocho genovés, ligero y esponjoso, diseñado específicamente para ser enrollado y albergar en su interior infinitas posibilidades de relleno. Ya sea con frutas, cremas o chocolate, este dulce es el rey de las meriendas y el aliado perfecto para quedar como un auténtico chef en cualquier comida familiar.

Si alguna vez te ha dado miedo que la masa se quiebre al manipularla, estas propuestas de la familia Arguiñano te harán perder el temor definitivamente.

Brazo de gitano con melocotón: frescura en cada bocado

Karlos Arguiñano nos propone una versión ligera y muy mediterránea utilizando el melocotón como protagonista. Es una receta ideal para quienes buscan un postre que no resulte excesivamente pesado, donde la jugosidad de la fruta se combina a la perfección con la suavidad del bizcocho. Si tienes unos melocotones en almíbar o naturales en su punto, te invitamos a probar esta variante que aporta un toque de color y alegría a cualquier mesa.

Brazo de gitano de café y cacao: el aroma que enamora

De la mano de Eva Arguiñano llega una propuesta que es puro espectáculo para los sentidos. Esta versión eleva el nivel con una combinación de crema de café y cacao que huele a gloria.

Es el postre definitivo para los cafeteros y para quienes disfrutan de los sabores intensos y elegantes. Te animamos a seguir sus pasos para conseguir ese equilibrio perfecto entre el amargor del café y el dulzor del bizcocho; un éxito garantizado en cualquier sobremesa.

Brazo de gitano de chocolate y avellana: la tentación irresistible

Para los más golosos de la casa, la receta de chocolate y avellana es, simplemente, de otro planeta. Es una combinación ganadora que recuerda a los sabores de nuestra infancia pero con el toque profesional de Arguiñano.

La textura de la avellana aporta un contraste crujiente delicioso frente a la cremosidad del chocolate. No dejes pasar la oportunidad de prepararlo, porque es de esos dulces que desaparecen del plato en cuestión de segundos.

El truco de oro: en qué momento sacarlo del horno

Muchos aficionados a la cocina se frenan ante el brazo de gitano por miedo al momento del enrollado. Pero cada paso tiene su importancia, y Eva Arguiñano nos aporta un truco muy sencillo para saber cuándo se puede sacar el bizcocho del horno. La clave ha dejado fascinado a Karlos Arguiñano, y lo tienes en el vídeo, ¡no te la pierdas!

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