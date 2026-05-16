La emoción vuelve esta noche a La Voz Kids: sigue en directo las segundas Audiciones

La Voz Kids vuelve esta noche con una gala cargada de emoción, talento y muchas sorpresas. Nuevos talents se subirán al escenario dispuestos a cumplir su sueño y conquistar a Edurne, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena en una fase donde cada decisión puede cambiarlo todo.

Con los equipos empezando a tomar forma, la tensión entre los coaches crece gala tras gala. Bloqueos, estrategias y actuaciones que pondrán los pelos de punta marcarán una noche en la que la música y las emociones volverán a ser las grandes protagonistas.