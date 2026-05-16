Minuto a minuto
La emoción vuelve esta noche a La Voz Kids: sigue en directo las segundas Audiciones
La nueva noche de Audiciones a ciegas promete momentos inolvidables, grandes actuaciones y una batalla cada vez más intensa entre los coaches.
Publicidad
La Voz Kids vuelve esta noche con una gala cargada de emoción, talento y muchas sorpresas. Nuevos talents se subirán al escenario dispuestos a cumplir su sueño y conquistar a Edurne, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena en una fase donde cada decisión puede cambiarlo todo.
Con los equipos empezando a tomar forma, la tensión entre los coaches crece gala tras gala. Bloqueos, estrategias y actuaciones que pondrán los pelos de punta marcarán una noche en la que la música y las emociones volverán a ser las grandes protagonistas.
Nueva noches de emociones en La Voz Kids
Arranca una nueva jornada de La Voz Kids con todo preparado para vivir otra gran noche de Audiciones a ciegas. Los coaches vuelven a enfrentarse a decisiones clave en una edición donde el nivel no deja de subir y cada actuación puede cambiar el rumbo de los equipos.
¡Te esperamos a las 22:00 horas en Antena 3!
Publicidad