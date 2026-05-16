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Mejores momentos | Gala 5

Las bonitas palabras de Leonor Lavado a sus compañeros: “Han sido un pilar esencial para mí”

La cómica no ha podido evitar emocionarse durante la valoración del jurado y ha querido dedicar unas bonitas palabras hacia sus compañeros de edición.

Las bonitas palabras de Leonor Lavado a sus compañeros “Han sido un pilar esencial para mí”

Las bonitas palabras de Leonor Lavado a sus compañeros: “Han sido un pilar esencial para mí”

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Patri Bea
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Leonor Lavado ha vivido una de sus mejores noches hasta la fecha tras imitar a Norma Duval delante suya. Su ‘Training VIP’ ha dado sus frutos, ya que Àngel Llàcer le prometió su doce… ¡y ha cumplido!

Lolita también ha querido darle buena nota a Leonor esta gala y, tras ponerle un nueve, ha querido recalcarle: “Para ser humorista hay que ser buena actriz y en este caso tú lo eres. Es mucho más difícil hacer reír que llorar”.

Leonor Lavado se ha mostrado emocionada con estas palabras y ha querido puntualizar algo importante: “En este programa se convive y vivimos cosas que nos unen aún más. Mis compañeros han sido un pilar esencial durante esta semana”.

No cabe duda de que los nueve concursantes han hecho muy buenas migas este año y nos alegra que se apoyen tanto los unos a los otros. ¡Revive este emotivo momento dándole al play al vídeo de arriba!

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