Para 4 personas
Anchoas tres gustos, de Karlos Arguiñano: en salsa verde, rebozadas y fritas ¡todo en menos de 10 minutos!
Una receta muy barata que tendrás lista en 10 minutos. Disfruta elaborando este aperitivo con el que puedes sorprender a cualquiera.
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Después de limpiar las anchoas, introdúcelas en un bol con agua muy fría y hielos. Esto ayuda a que el pescado se "desangre" bien, eliminando impurezas y dejando la carne mucho más blanca y firme.
Ingredientes, para 4 personas
Para las anchoas en salsa verde:
- 12 anchoas
- 1 diente de ajo
- 50 ml de vino blanco
- 1 cucharadita de harina
- 200 ml de caldo de verdura
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para las anchoas rebozadas:
- 12 anchoas
- Harina y huevo para rebozar
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Para las anchoas fritas:
- 12 anchoas
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 punta de guindilla seca
- Sal
Elaboración
Para las anchoas en salsa, limpia las anchoas, retirando la cabeza y las tripas (sin quitar las espinas), y sazónalas. Pela y pica el diente de ajo y sofríelo en una sartén con 1-2 cucharadas de aceite. Cuando el ajo empiece a tomar color, añade la harina, rehoga bien y moja con el vino blanco. Cocínalo durante 1-2 minutos para que se evapore el alcohol. Vierte el caldo y deja cocinar durante 5-6 minutos. Introduce las anchoas y cocínalas durante 2 minutos. Espolvorea con perejil picado. Tapa y deja reposar.
Para las anchoas rebozadas, limpia las anchoas retirándoles las cabezas y las tripas. Ábrelas y retírales la espina central. Sazona y rebózalas con harina y huevo batido.
Calienta abundante aceite en una sartén. Pela y aplasta 1 diente de ajo y sofríelo en la sartén. Incorpora las anchoas y fríelas a fuego moderado durante 1 minuto por cada lado. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina. Reserva.
Para las anchoas fritas, limpia las anchoas retirando la cabeza y las tripas (sin quitar las espinas). Sécalas bien y sazónalas. Utiliza la misma sartén de las anchoas rebozadas. Pela los dientes de ajo y lamínalos. Corta la guindilla en aros. Cuando las láminas de ajo empiecen a tomar color, incorpora las anchoas. Fríelas brevemente por los 2 lados durante 1 minuto aproximadamente. Retíralas a una fuente.
Sirve en cada plato 3 anchoas fritas con sus ajitos y su aceite, 3 anchoas rebozadas y 3 anchoas en salsa verde. Decora el plato con una hojita de perejil.
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