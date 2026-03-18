Anchoas tres gustos, de Karlos Arguiñano: en salsa verde, rebozadas y fritas ¡todo en menos de 10 minutos!

Después de limpiar las anchoas, introdúcelas en un bol con agua muy fría y hielos. Esto ayuda a que el pescado se "desangre" bien, eliminando impurezas y dejando la carne mucho más blanca y firme.

Ingredientes, para 4 personas

Para las anchoas en salsa verde:

12 anchoas

1 diente de ajo

50 ml de vino blanco

1 cucharadita de harina

200 ml de caldo de verdura

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes para las anchoas en salsa verde | antena3.com

Para las anchoas rebozadas:

12 anchoas

Harina y huevo para rebozar

1 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Para las anchoas fritas:

12 anchoas

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

1 punta de guindilla seca

Sal

Ingredientes para las anchoas rebozadas y fritas | antena3.com

Elaboración

Para las anchoas en salsa, limpia las anchoas, retirando la cabeza y las tripas (sin quitar las espinas), y sazónalas. Pela y pica el diente de ajo y sofríelo en una sartén con 1-2 cucharadas de aceite. Cuando el ajo empiece a tomar color, añade la harina, rehoga bien y moja con el vino blanco. Cocínalo durante 1-2 minutos para que se evapore el alcohol. Vierte el caldo y deja cocinar durante 5-6 minutos. Introduce las anchoas y cocínalas durante 2 minutos. Espolvorea con perejil picado. Tapa y deja reposar.

Introduce las anchoas y cocínalas durante 2 minutos | antena3.com

Para las anchoas rebozadas, limpia las anchoas retirándoles las cabezas y las tripas. Ábrelas y retírales la espina central. Sazona y rebózalas con harina y huevo batido.

Calienta abundante aceite en una sartén. Pela y aplasta 1 diente de ajo y sofríelo en la sartén. Incorpora las anchoas y fríelas a fuego moderado durante 1 minuto por cada lado. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina. Reserva.

Incorpora las anchoas y fríelas a fuego moderado durante 1 minuto | antena3.com

Para las anchoas fritas, limpia las anchoas retirando la cabeza y las tripas (sin quitar las espinas). Sécalas bien y sazónalas. Utiliza la misma sartén de las anchoas rebozadas. Pela los dientes de ajo y lamínalos. Corta la guindilla en aros. Cuando las láminas de ajo empiecen a tomar color, incorpora las anchoas. Fríelas brevemente por los 2 lados durante 1 minuto aproximadamente. Retíralas a una fuente.

Cuando las láminas de ajo empiecen a tomar color, incorpora las anchoas | antena3.com

Sirve en cada plato 3 anchoas fritas con sus ajitos y su aceite, 3 anchoas rebozadas y 3 anchoas en salsa verde. Decora el plato con una hojita de perejil.