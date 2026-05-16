Disfruta del emotivo making of de la última secuencia de Candela Cruz en Sueños de libertad: “Carmen es vuestra para siempre”

Carmen llegó a la colonia hace dos años y, tras más de 500 capítulos, hemos tenido que despedirnos de ella. La sevillana, rota de dolor tras descubrir la infidelidad de su marido, ha tomado una dolorosa decisión y se ha marchado de Toledo rumbo a Bilbao poniendo fin a su matrimonio..¿para siempre?

Candela Cruz, la actriz que ha dado vida a este personaje,es uno de los más queridos por la audiencia: su valentía, su bondad y, sobre todo, su evolución a lo largo de estos más de dos años ha robado los corazones de los seguidores de la serie más vista de la televisión.

Y es que su amistad con Claudia y Fina, su sentido de la justicia y su amor incondicional por los suyos son solo algunas de las lecciones que aprendemos de ella y que, a pesar de este doloroso adiós, no vamos a olvidar nunca.

Un equipo de Antena 3 se ha colado en el rodaje de la última secuencia de Candela Cruz. Una escena que, como no podía ser de otra manera, ha grabado junto a su inseparable Isabel Moreno, Claudia en la ficción. Ellas nos han desvelado cómo han vivido esta emotiva despedida.

“Ha sido la etapa más bonita de mi vida”

Candela Cruz ha confesado que afronta su despedida con una mezcla de sentimientos: “Estoy triste y nostálgica, pero también contenta”. Sin embargo, ante todo está agradecida por haber podido disfrutar de esta etapa y la considera “la más bonita de mi vida”.

Desde su llegada a la colonia, Carmen y Claudia se volvieron uña y carne. Pero hay veces que la realidad supera a la ficción: la lealtad de las dos dependientas ha traspasado la pantalla y es un reflejo de la bonita amistad que han construido Isabel Moreno y Candela Cruz en esta aventura televisiva: “Es duro, sobre todo si me ponen delante a mi amiga”, ha confesado la intérprete.

Por su parte, Isabel Moreno no ha podido contenerse las lágrimas al hablar de la despedida de su amiga: “Me da mucha pena, es la mejor y no quiero que se vaya”.

Una vez grabada su última secuencia, la familia de Sueños de libertad ha despedido a la actriz sevillana en un emotivo adiós que la ha dejado sin palabras: “No me esperaba este momento tan bonito”, ha confesado la actriz, que nos ha recordado “Carmen es vuestra para siempre”.

Dale al play y descubre el making of al completo y revive la despedida de Carmen en atresplayer. ¡Te echaremos de menos, Candela! ¡Ojalá volvamos a vernos muy pronto!

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