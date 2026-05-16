Kaya y Zerrin planean casarse en secreto mientras Alya les advierte del peligro de muerte que corren

En un encuentro secreto, Kaya le confiesa a Alya sus planes: él y Zerrin van a celebrar su boda a pesar de estar perseguidos por todos. La advertencia de su cuñada es aterradora: "Corréis mucho peligro". Y no se equivoca. El odio ha cegado a los enemigos de los Albora hasta el punto de que Ecmel ha dado una orden a Sahin: "Cuando encuentres a Kaya, acaba con él".

Pero si alguien piensa que Cihan se va a quedar de brazos cruzados, está muy equivocado. El jefe del clan se planta ante Mahmud, el padre de Sedat, con una amenaza que hace temblar a Mardin: "Si le pones un solo dedo encima, acabaré con todo tu linaje". Una declaración de guerra donde la familia se defiende con la vida.

Dentro de la mansión se libra otra batalla, Alya empieza a atar cabos y le pregunta a Nare si Cihan ha tenido alguna otra relación. La joven, consciente del peligro, advierte a su hermano de que su esposa ya sospecha de lo de Mine.

¿Podrá Cihan sostener su mentira mientras intenta evitar que maten a su hermano? No te pierdas En Tierra Lejana, el lunes y el martes a las 23:00h en Antena 3. ¡Ya disponible en atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas