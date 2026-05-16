PSICOLOGÍA
La solución del psicólogo Rafael Santandreu: ¿qué podemos hacer para que las críticas no nos afecten?
El psicólogo Rafael Santandreu nos cuenta sus tips para gestionar las críticas. Este advierte que las críticas siempre van a estar ahí y, muchas veces, van a ser injustificadas, por lo que es importante aceptarlo y continuar nuestro camino.
Las críticas no suelen ser fáciles de encajar y menos aún si nacen de envidias o de un odio injustificado. Sin embargo, es algo que, como afirma el psicólogo Rafael Santandreu, siempre va a estar ahí, queramos o no.
Para saber cómo gestionar las críticas, Santandreu nos ha dado cuatro tips. El más importante de todos es saber que la crítica va a estar siempre ahí y que es imposible gustarle a todo el mundo. Es por eso que otro de sus consejos es que no podemos esperar que todo el mundo nos trate bien.
Según Santandreu, siempre habrá un tercio de personas a las que les caigamos bien, otro al que le demos igual y otro que nos va a criticar hagamos lo que hagamos. Es precisamente esa idea la que tenemos que asumir, entendiendo que nuestro camino no se puede ver alterado por ello.
Ante las críticas injustificadas, Santandreu nos da su psico-solución: "Haz que no te afecten las críticas: brilla y haz algo hermoso por el mundo y por los demás". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
