Mejores momentos | Gala 5
Lolita deja la puerta abierta a regresar a la música en América: “Aquí me cerraron las puertas”
La cantante se ha mostrado muy agradecida con el público latinoamericano después de la actuación de Martín Savi con Gente de Zona.
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Martín Savi ha actuado acompañado por Gente de Zona en la quinta gala de Tu cara me suena después de que en el pulsador le saliera ‘Original y copia’ y los tres han hecho bailar al público al ritmo de ‘La gozadera’.
Al finalizar la actuación, Lolita ha felicitado a Martín por su actuación y ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento al público latinoamericano: “Si he sido Lolita Flores como cantante ha sido gracias a América”.
Aunque ha dejado de cantar, Lolita ha recalcado que, si ella quisiera, podría volver a trabajar en esos países. Flo le ha preguntado si realmente volvería a la industria musical y su compañera le ha respondido: “En América quizás sí, aquí me cerraron las puertas de la industria musical”. ¡Escucha todo lo que ha comentado Lolita al respecto dándole al play al vídeo de arriba!
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