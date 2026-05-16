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Mejores momentos | Gala 5

Lolita deja la puerta abierta a regresar a la música en América: “Aquí me cerraron las puertas”

La cantante se ha mostrado muy agradecida con el público latinoamericano después de la actuación de Martín Savi con Gente de Zona.

Lolita deja la puerta abierta a regresar a la música en América “Aquí me cerraron las puertas”

Lolita deja la puerta abierta a regresar a la música en América: “Aquí me cerraron las puertas”

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Patri Bea
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Martín Savi ha actuado acompañado por Gente de Zona en la quinta gala de Tu cara me suena después de que en el pulsador le saliera ‘Original y copia’ y los tres han hecho bailar al público al ritmo de ‘La gozadera’.

Al finalizar la actuación, Lolita ha felicitado a Martín por su actuación y ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento al público latinoamericano: “Si he sido Lolita Flores como cantante ha sido gracias a América”.

Aunque ha dejado de cantar, Lolita ha recalcado que, si ella quisiera, podría volver a trabajar en esos países. Flo le ha preguntado si realmente volvería a la industria musical y su compañera le ha respondido: “En América quizás sí, aquí me cerraron las puertas de la industria musical”. ¡Escucha todo lo que ha comentado Lolita al respecto dándole al play al vídeo de arriba!

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