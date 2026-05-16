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Mejores momentos | Gala 5

J Kbello se emociona ante los halagos de Àngel Llàcer: "Eres de los mejores concursantes de la historia"

El presidente del jurado de Tu cara me suena se ha quedado impresionado con la imitación del gaditano de Sergio Dalma.

J Kbello se emociona ante los halagos de Àngel Llàcer Eres de los mejores concursantes de la historia

J Kbello se emociona ante los halagos de Àngel Llàcer: "Eres de los mejores concursantes de la historia"

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Patri Bea
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J Kbello está haciendo un concurso impresionante. Lleva dos victorias en cuatro galas y el jurado no deja de sorprenderse con sus imitaciones en el programa. Con Sergio Dalma, ha vuelto a dejarlos con la boca abierta.

“J deja de hacer las cosas tan perfectas por favor, porque los humanos también tenemos derecho a sentirnos bien. Es flipante lo que haces”, ha recalcado impresionado el presidente del jurado.

“Eres de los mejores concursantes en la historia de este programa”, ha continuado diciendo Àngel Llàcer. Ante estas palabras, J Kbello no ha podido evitar emocionarse y ha tenido que contener sus lágrimas.

Los miembros del jurado están de acuerdo en que el gaditano es un concursante que trabaja duro y que lo demuestra semana a semana sobre el escenario. ¡Revive este momento del programa en el vídeo de arriba!

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