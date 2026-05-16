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¡Bioluminiscencia marina! Carolina Marín alucina con el experimento de Marron

La exjugadora de bádminton no pudo ocultar su asombro con uno de los experimentos más llamativos que se recuerdan.

¡Bioluminiscencia marina! Carolina Marín alucina con el experimento de Marron

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La ciencia y el mar se unieron en El Hormiguero durante la visita de Carolina Marín gracias a un experimento de Marron centrado en la bioluminiscencia, la capacidad que tienen algunos organismos vivos de producir luz mediante reacciones químicas naturales.

Durante la demostración, el colaborador mostró un organismo marino capaz de emitir una llamativa luz azulada al ser procesado e hidratado, activando así el mecanismo químico responsable del fenómeno. La bioluminiscencia se produce gracias a la interacción entre la luciferina, una molécula, y la luciferasa, una enzima, en presencia de oxígeno. El resultado es una emisión de “luz fría”, prácticamente sin generar calor.

Marron explicó que este fenómeno es muy habitual en el medio marino, especialmente en organismos como el plancton o algunos crustáceos, que utilizan esta capacidad para defenderse, comunicarse o atraer a otras especies.

Además, el experimento contó con un invitado indirecto de excepción: el material biológico utilizado fue cedido por Ángel León, conocido por su trabajo de investigación marina en Aponiente, donde fusiona gastronomía, ciencia e innovación para acercar al público fenómenos naturales únicos del océano.

Un momento que dejó fascinada a Carolina Marín y que convirtió el plató en una pequeña ventana al mundo luminoso del fondo marino.

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