La segunda gala de La Voz Kids llega con más talento que nunca: “Sé que sueñan con esto”

Esta noche, arrancan las segundas Audiciones a ciegas de La Voz Kids y el nivel no deja de subir. Los coaches afrontan esta nueva noche con la ilusión de seguir descubriendo voces únicas y acompañar a los talents en sus primeros pasos.

“La Voz Kids es un viaje bonito y es el primer paso que tienen que dar. Quiero ser parte de su viaje”, asegura Luis Fonsi, destacando la importancia de esta experiencia para los más pequeños.

Ana Mena también sabe lo importante que es el programa para ellos: “Sé que sueñan con esto desde hace mucho tiempo”, afirma, en una gala que promete estar marcada por la emoción y la conexión.

Una nueva noche en la que, como aseguran los propios coaches, formar parte de La Voz Kids es “sentirse parte de algo importante”.

Así están los equipos tras la primera gala de La Voz Kids

Antonio Orozco parte como líder con tres talents en su equipo, mientras que Ana Mena, Luis Fonsi y Edurne arrancan muy igualados con dos voces cada uno.

La batalla por formar el mejor equipo no ha hecho más que empezar y cada decisión será clave en esta nueva noche de Audiciones.