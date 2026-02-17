“Una receta para remontar”: Sopa de puerro, pan y bacalao de Arguiñano

En vez de pan zopako, puedes usar cualquier pan que se haya quedado duro. Si lo tuestas, mucho mejor.

Ingredientes, para 4 personas

3 puerros

200 g de bacalao desalado y desmigado

1/2 pan de sopa (zopako)

2 dientes de ajo

1 cucharada de carne de pimientos choriceros

1,5 l de caldo de pollo con jamón

1 guindilla cayena

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Calienta 3 cucharadas de aceite en una cazuela. Limpia los puerros, córtalos en rodajas e introdúcelos en la cazuela. Sazona y deja que se pochen durante 5-6 minutos. Pela los ajos, pícalos finamente y agrégalos. Cuando empiecen a tomar color, introduce el bacalao y rehoga bien. Agrega la cayena y la carne de pimientos choriceros. Introduce el pan picado. Mezcla todo bien. Vierte el caldo, tapa y deja cocinar a fuego suave durante 40-45 minutos.

Bate la sopa con una batidora de varillas, para que se deshagan los trozos de pan que hayan quedado grandes.

Sirve la sopa en el plato y espolvorea con perejil picado. Decora con una hojita de perejil.