Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con mucho fundamento

“Una receta para remontar”: Sopa de puerro, pan y bacalao de Arguiñano

El cocinero nos ha propuesto una deliciosa elaboración para venirnos arriba después de estos días de fiesta en Carnaval o si hemos estado resfriados debido al mal tiempo que ha hecho.

Una receta para remontar

Elaboración fácil y sencilla

Publicidad

Carmen Alfaro
Publicado:

En vez de pan zopako, puedes usar cualquier pan que se haya quedado duro. Si lo tuestas, mucho mejor.

Ingredientes, para 4 personas

  • 3 puerros
  • 200 g de bacalao desalado y desmigado
  • 1/2 pan de sopa (zopako)
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de carne de pimientos choriceros
  • 1,5 l de caldo de pollo con jamón
  • 1 guindilla cayena
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración

Calienta 3 cucharadas de aceite en una cazuela. Limpia los puerros, córtalos en rodajas e introdúcelos en la cazuela. Sazona y deja que se pochen durante 5-6 minutos. Pela los ajos, pícalos finamente y agrégalos. Cuando empiecen a tomar color, introduce el bacalao y rehoga bien. Agrega la cayena y la carne de pimientos choriceros. Introduce el pan picado. Mezcla todo bien. Vierte el caldo, tapa y deja cocinar a fuego suave durante 40-45 minutos.

Receta paso a paso de Karlos Arguiñano
Descubre los ingredientes para la sopa | antena3.com

Bate la sopa con una batidora de varillas, para que se deshagan los trozos de pan que hayan quedado grandes.

Usa las varillas o una batidora
Bate la sopa para integrar los ingredientes | antena3.com

Sirve la sopa en el plato y espolvorea con perejil picado. Decora con una hojita de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Sopas y cremas

Publicidad

Programas

Una receta para remontar

“Una receta para remontar”: Sopa de puerro, pan y bacalao de Arguiñano

Al raso para conseguir vivienda.

Dormir en la calle durante días para acceder a un piso de protección oficial en Valencia: "Queremos algo que podamos pagar"

Incendio Manlleu, Barcelona

El duro relato de un testigo del incendio de Manlleu: "Los médicos han llegado tarde y las víctimas muriendo en la calle"

Prueba de escapismo con hielo
Sábado a las 22:00

El sufrimiento Eduardo Navarrete enterrado en hielo: “Ahí hay dolor”

Sánchez promete más viviendas.
Vivienda

Javier tiene 11 pisos y está en contra de las medidas provivienda: "El único que construye vivienda es el inversor privado y es al que se pone más trabas"

Polémica subida del SMI.
fhfghgfh

Una trabajadora de hostelería en contra de la subida del SMI: "Es deprimente, cobro 50 euros menos que cuando empezó el año pasado"

Abril se dedica a la hostelería y no está conforme con la subida del SMI. "Tengo la misma carga laboral y los mismos días libres pero estoy cobrando 50 euros menos que cuando empezó el año pasado", asegura.

Alsina, Feijóo, y M. Guardiola
'Al Otro Lado'

Carlos Alsina, sobre lo últimos movimientos de PP y Vox: "Me resulta embarazoso"

El periodista ha analizado los últimos y controvertidos movimientos políticos en torno al futuro Gobierno de Extremadura. María Guardiola, candidata del PP, busca acercar posturas con Vox, duro interlocutor, y recibe 'recomendaciones' desde Génova. También valoraba el último polémico sondeo del CIS.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, ¿ruptura definitiva?: "No es la primera vez que tienen un arrebato de este tipo"

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz, sobre las acusaciones al socialista Borja Cabezón: "Por mucho menos Màxim Huerta fue cesado en un cuarto de hora"

Atrapa un millón, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

"Cuando te juegas un millón, todo el mundo cree en los milagros"

Publicidad