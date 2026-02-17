Con mucho fundamento
“Una receta para remontar”: Sopa de puerro, pan y bacalao de Arguiñano
El cocinero nos ha propuesto una deliciosa elaboración para venirnos arriba después de estos días de fiesta en Carnaval o si hemos estado resfriados debido al mal tiempo que ha hecho.
En vez de pan zopako, puedes usar cualquier pan que se haya quedado duro. Si lo tuestas, mucho mejor.
Ingredientes, para 4 personas
- 3 puerros
- 200 g de bacalao desalado y desmigado
- 1/2 pan de sopa (zopako)
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de carne de pimientos choriceros
- 1,5 l de caldo de pollo con jamón
- 1 guindilla cayena
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración
Calienta 3 cucharadas de aceite en una cazuela. Limpia los puerros, córtalos en rodajas e introdúcelos en la cazuela. Sazona y deja que se pochen durante 5-6 minutos. Pela los ajos, pícalos finamente y agrégalos. Cuando empiecen a tomar color, introduce el bacalao y rehoga bien. Agrega la cayena y la carne de pimientos choriceros. Introduce el pan picado. Mezcla todo bien. Vierte el caldo, tapa y deja cocinar a fuego suave durante 40-45 minutos.
Bate la sopa con una batidora de varillas, para que se deshagan los trozos de pan que hayan quedado grandes.
Sirve la sopa en el plato y espolvorea con perejil picado. Decora con una hojita de perejil.
