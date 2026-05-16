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Cristina Castaño consigue su primer triunfo de la edición en una gala muy reñida

Cada miembro del jurado le ha puesto un doce a un concursante diferente y el público ha sido el que ha determinado que debía ganar la gallega.

Cristina Castaño consigue su primer triunfo de la edición en una gala muy reñida

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Patri Bea
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La quinta gala de Tu cara me suena ha sido una de las más igualadas de esta decimotercera edición y nos ha regalado momentos emotivos y cómicos a partes iguales. ¡Los concursantes están cada día más en su salsa!

Se ha hecho de rogar, pero ha llegado… ¡Cristina Castaño ha conseguido su primera victoria en Tu cara me suena! La gallega nos ha emocionado recreando la actuación de Rigoberta Bandini en los Premios Goya y ha creado un clima único en plató.

Cristina Castaño gana la quinta gala de Tu cara me suena como Rigoberta Bandini

Cristina Castaño gana la quinta gala de Tu cara me suena como Rigoberta Bandini

María Parrado fue la encargada de abrir la gala con un espectacular número de K-pop que dejó al jurado con la boca abierta. Chenoa se levantó a aplaudirla tras su actuación y recalcó que todo lo que la gaditana tocaba, se convertía en oro.

Anibal Gómez lo dio todo convertido en Geogie Dann sobre el escenario y volvió a sorprendernos con sus predicciones en su particular barbacoa. Quien también montó una fiesta en plató fue Martín Savi, que interpretó ‘La gozadera’ junto a Gente de Zona.

Norma Duval nos visitó en plató para acompañar y animar a Leonor Lavado en su imitación. La cómica llenó plumas y humor el escenario y consiguió su primer 12 de la edición. ¡Àngel Llàcer se lo prometió y cumplió!

J Kbello se emocionó tras imitar a Sergio Dalma con ‘Esa chica es mía’ porque el presidente de la mesa del jurado de Tu cara me suena le dijo que era uno de los mejores concursantes de la historia del programa. ¿Acabará ganando la edición?

J Kbello enamora con ‘Esa chica es mía’ de Sergio Dalma

No hay reto que se le resista: J Kbello enamora con ‘Esa chica es mía’ de Sergio Dalma

El que también recibió elogios por parte del jurado fue Jesulín de Ubrique, que se recorrió cada rincón de plató para que el público cantase y bailase con él ‘Torero’ de Chayanne. ¡Se notaba que la canción le venía como anillo al dedo!

Sole Giménez volvió a hacernos viajar en el tiempo recreando ‘Maria’ de Blondie y Paula Koops mostró una nueva faceta suya con ‘Erótika’ de Nathy Peluso. ¿Cómo no lo iba a tener difícil el jurado para puntuar?

El espíritu de Nathy Peluso posee a Paula Koops

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Tras la actuación de Mayo como invitado, llegó el momento de las votaciones. Ahí Leonor Lavado aprovechó para recalcar la familia que habían creado y lo importante que habían sido sus compañeros esta semana para ella. ¡Qué suerte tenemos con ellos este año!

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La madrileña ha dejado al jurado boquiabierto mostrando una nueva faceta de ella que no habían visto hasta ahora.

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