Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Elige tu preferida

Las recetas más exitosas de Karlos Arguiñano para los amantes de la carne: jugosas, fáciles y económicas

Si eres amante de la carne y estás pensando en el menú festivo de estas navidades, tienes que ver las recetas más exitosas con las que Karlos Arguiñano nos ha conquistado en la cocina.

Karlos Arguiñano: receta del exclusivo 'bocado de la reina Strogonoff'

Publicidad

Karlos Arguiñano nos ha sorprendido cada día con recetas increíbles, como las propias de un restaurante de lujo, pero tan fáciles de elaborar como son las recetas caseras.

Ahora que se acercan fechas en las que tenemos más reuniones familiares, seguro que quieres impresionar a tus invitados y conquistarlos por el estómago. Para ello te proponemos las recetas de carne más exitosas de Karlos Arguiñano.

Asadas, a la plancha, con salsas para todos los gustos y además diferentes tipos de carne, pero todas con un resultado inmejorable.

Chuletas de cerdo con verduras a la sidra

Las chuletas de cerdo enriquecidas con verduras a la sidra combinan sabores intensos con ingredientes que pueden aportar beneficios muy interesantes.

Chuletas de cerdo con verduras a la sidra

Bocado de la reina Strogonoff

Una receta con historia que recibe este nombre porque la preparaba un cocinero francés para una de las familias más poderosas de Rusia, de apellido Strogonoff. Es muy fácil de preparar, pero recuerda que debes encargar la carne con tiempo en la carnicería.

Karlos Arguiñano nos ha contado "la magia de la salsa Strogonoff", con la que podrás acompañar cualquier otro tipo de carne. El cocinero también ha elaborado otra receta de pollo Strogonoff, así que tienes mucho donde elegir.

Karlos Arguiñano: receta del exclusivo 'bocado de la reina Strogonoff'

Lomo de cerdo con nueces

Esta receta de lomo de cerdo con nueces que no solo es reconfortante, sino que también puede ser un aliado para mantenerte fuerte, con energía y cuidando tu corazón.

Lomo de cerdo con nueces

Solomillo de cerdo con salsa de melocotón

Una receta de lujo en poco tiempo y menos trabajo. Prueba este solomillo de cerdo con salsa de melocotón, porque vas a dejar al mundo impresionado con esta combinación de sabores.

Solomillo de cerdo con salsa de melocotón

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela

Karlos Arguiñano asegura que esta receta de carrilleras queda mejor, más melosa, si la preparas de víspera. Por eso la propone como receta perfecta para alguno de los festivos de Navidad, así ese día puedes descansar de cocinar.

Además, los purés de manzana y ciruela con los que acompaña esta carne también valen como guarnición para cualquier otra receta.

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela, de Arguiñano: "Esto para los días que vienen de fiesta porque queda mejor hecho de víspera"

Solomillo de cerdo con salsa de queso azul

Esta receta no tiene desperdicio porque, al igual que Arguiñano ha combinado estos sabores, también lo puedes elaborar por separado y disfrutar cada cosa con otros tantos platos.

Igualmente, los champiñones los puedes hacer como acompañamiento de otras recetas o incluso como aperitivo.

Solomillo de cerdo con salsa de queso azul

Rollitos de cerdo con salsa gravy

"La carne de cerdo es una de las más consumidas y de las más saludables", así lo reconoce Karlos Arguiñano que, en esta ocasión, la ha empleado para elaborar unos rollitos al horno que te sorprenderán por lo fácil que se preparan.

Rollitos de cerdo con salsa gravy, una receta deliciosa y saludable de Karlos Arguiñano
Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas de Navidad

Publicidad

Programas

La tradición navideña más peculiar de Roberto Leal: "En mi familia nunca nos comemos las uvas todos a la vez"

La tradición navideña más peculiar de Roberto Leal: "En mi familia nunca nos comemos las uvas todos a la vez"

Tamara Falcó

La función escolar de Tamara Falcó como la Virgen María: “San José era el chico que me gustaba y resultó ser un primo lejano”

Karlos Arguiñano: receta del exclusivo 'bocado de la reina Strogonoff'

Las recetas más exitosas de Karlos Arguiñano para los amantes de la carne: jugosas, fáciles y económicas

Pablo y Antía
Entrevista

"Esto es un sueño": las primeras palabras de Antía tras ganar La Voz 2025 junto a Pablo López

Laura Moure y Jorge Fernández
AVANCE

Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche: “Hoy empezamos por los premios”

Boticaria
Salud

Boticaria García alerta de la presencia del anisakis en el pescado: ¿cómo podemos detectarlo?

El anisakis vuelve a encender las alarmas: un informe advierte de que el 100% de la merluza europea analizada contiene este parásito. Boticaria García explica cómo identificarlo, qué riesgos tiene para la salud y, sobre todo, cómo consumir pescado de forma segura sin renunciar a sus beneficios.

El Desafío regresa más fuerte que nunca
Nueva temporada

El Desafío regresa más fuerte que nunca: “Es lo más salvaje que vamos a ver en televisión”

La sexta temporada de El Desafío promete marcar un antes y un después en la historia de la televisión. Emoción, nervios y los retos más difíciles todavía.

Antía gana La Voz 2025: así se ha vivido la Gran Final minuto a minuto

Antía gana La Voz 2025: así se ha vivido la Gran Final minuto a minuto

Antía gana La Voz 2025 en el equipo de Pablo López tras una final llena de emociones y grandes invitados

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

Antía gana La Voz 2025 en el equipo de Pablo López tras una final llena de emociones y grandes invitados

Publicidad