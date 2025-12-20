Las recetas más exitosas de Karlos Arguiñano para los amantes de la carne: jugosas, fáciles y económicas

Karlos Arguiñano nos ha sorprendido cada día con recetas increíbles, como las propias de un restaurante de lujo, pero tan fáciles de elaborar como son las recetas caseras.

Ahora que se acercan fechas en las que tenemos más reuniones familiares, seguro que quieres impresionar a tus invitados y conquistarlos por el estómago. Para ello te proponemos las recetas de carne más exitosas de Karlos Arguiñano.

Asadas, a la plancha, con salsas para todos los gustos y además diferentes tipos de carne, pero todas con un resultado inmejorable.

Chuletas de cerdo con verduras a la sidra

Las chuletas de cerdo enriquecidas con verduras a la sidra combinan sabores intensos con ingredientes que pueden aportar beneficios muy interesantes.

Bocado de la reina Strogonoff

Una receta con historia que recibe este nombre porque la preparaba un cocinero francés para una de las familias más poderosas de Rusia, de apellido Strogonoff. Es muy fácil de preparar, pero recuerda que debes encargar la carne con tiempo en la carnicería.

Karlos Arguiñano nos ha contado "la magia de la salsa Strogonoff", con la que podrás acompañar cualquier otro tipo de carne. El cocinero también ha elaborado otra receta de pollo Strogonoff, así que tienes mucho donde elegir.

Lomo de cerdo con nueces

Esta receta de lomo de cerdo con nueces que no solo es reconfortante, sino que también puede ser un aliado para mantenerte fuerte, con energía y cuidando tu corazón.

Solomillo de cerdo con salsa de melocotón

Una receta de lujo en poco tiempo y menos trabajo. Prueba este solomillo de cerdo con salsa de melocotón, porque vas a dejar al mundo impresionado con esta combinación de sabores.

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela

Karlos Arguiñano asegura que esta receta de carrilleras queda mejor, más melosa, si la preparas de víspera. Por eso la propone como receta perfecta para alguno de los festivos de Navidad, así ese día puedes descansar de cocinar.

Además, los purés de manzana y ciruela con los que acompaña esta carne también valen como guarnición para cualquier otra receta.

Solomillo de cerdo con salsa de queso azul

Esta receta no tiene desperdicio porque, al igual que Arguiñano ha combinado estos sabores, también lo puedes elaborar por separado y disfrutar cada cosa con otros tantos platos.

Igualmente, los champiñones los puedes hacer como acompañamiento de otras recetas o incluso como aperitivo.

Rollitos de cerdo con salsa gravy

"La carne de cerdo es una de las más consumidas y de las más saludables", así lo reconoce Karlos Arguiñano que, en esta ocasión, la ha empleado para elaborar unos rollitos al horno que te sorprenderán por lo fácil que se preparan.