Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo despedimos

Así termina la historia de Saffet en Una nueva vida, el personaje que llevó al límite a Suna

La historia de Saffet en Una nueva vida llega a su punto final tras una trama marcada por la obsesión, la violencia psicológica y el sufrimiento de Suna, dejando atrás uno de los personajes más perturbadores de la serie.

Saffet

Saffet.

Publicidad

Julián López
Publicado:

Saffet Ihsanli llega a Una nueva vida como una figura aparentemente amenazante que, con el paso de los capítulos, se revela muy distinta a lo que parecía en un primer momento. Lejos de ser un villano consciente, es un joven ingenuo, emocionalmente inmaduro y fácilmente manipulable por su padre y su entorno, incapaz de comprender del todo el alcance de las decisiones que se toman en su nombre y el daño que estas provocan en Suna.

Su historia nace del matrimonio impuesto entre dos familias y evoluciona marcada por su torpeza, su necesidad de aprobación y una alarmante falta de criterio propio. Saffet no sabe amar ni proteger, pero tampoco actúa desde la crueldad: su presencia en la vida de Suna es la consecuencia directa de un sistema familiar opresivo en el que él mismo está atrapado. Por eso, su despedida de la serie no llega como castigo ni redención grandilocuente, sino como un último gesto torpe pero honesto, en el que intenta alertarla del peligro real que se cierne sobre ella y su hermana.

La boda forzada con Suna y una noche de bodas marcada por la humillación

La relación entre Saffet y Suna nace bajo una presión familiar asfixiante y expectativas que él no sabe gestionar: su comportamiento durante la boda y la primera noche no proyecta perversidad, sino inmadurez emocional, falta de empatía y una evidente incapacidad para entender los límites de Suna.

Lo que para él es ‘cumplir el papel’ que su familia espera, para ella se vive como una experiencia dolorosa. Esa disonancia define al personaje: un chico inseguro y obediente, que no alcanza a ver el daño que causa.

"¿Masaje de pies o nos acostamos?": Suna sobrevive a su noche de bodas entre lágrimas y humillaciones

La confesión final de Saffet

Con el regreso de los Ihsanli, Saffet reaparece en la vida de Suna con otro cometido: rompe con el silencio familiar y advierte a Suna. Le cuenta que Tayyar tiene un plan que las pone en peligro a ella y a Seyran, y que su hermana está gravemente enferma.

Suna

No actúa como villano, sino como eslabón débil que, con miedo a los suyos, elige ayudar por fin. Saffet cree que aún tiene esperanzas para tener una relación con Suna, pero ella ya no es la joven temerosa de antes: acepta quedar con él a solas, acepta en un principio su ramo de flores, para después pisotear sus ilusiones, poniendo punto final a un episodio traumático para Suna.

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Saffet

Así termina la historia de Saffet en Una nueva vida, el personaje que llevó al límite a Suna

Daniel Ibañez

Daniel Ibáñez interpreta a Bosco, el becario que quiere romper con su pasado en Perdiendo el juicio

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo
Resumen

Capítulo 491 de Sueños de libertad; 4 de enero: María se queda totalmente sola en casa de la Reina

María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!
Capítulo 491

María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”
Capítulo 491

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Marisol se sincera con Miguel, pero no le cuenta nada de su aventura con su padre.

Valentina escapa de la tienda… ¡Al ver a Rodrigo entrar!
Capítulo 491

Valentina escapa de la tienda… ¡Al ver a Rodrigo entrar!

Valentina está huyendo de Rodrigo y tira una caja de jabones cuando el militar entra a la tienda donde trabaja. ¡No se lo esperaba para nada!

Marisol trata de recuperar a Pablo, pero él pone tierra de por m

Marisol trata de recuperar a Pablo, pero él pone tierra de por medio:” No vamos a vernos más”

Gabriel pone fin a su aventura con María: “No quiero saber nada de ti”

Gabriel pone fin a su aventura con María: “No quiero saber nada de ti”

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan

Publicidad