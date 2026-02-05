Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Borrasca Leonardo

Atrapados en Casarrubios del Monte (Toledo) por el temporal: "Tenemos niños y enfermos y esto no se puede consentir"

Siete comunidades se encuentran en alerta naranja por temporal. En Castilla-La Mancha varios municipios han sufrido los desbordamientos de ríos y arroyos.

Atrapados

Publicidad

El paso de la borrasca Leonardo ha puesto en jaque a gran parte de España. La situación meteorológica extrema ha activado la alerta naranja en siete comunidades, siendo Andalucía el territorio más castigado por las lluvias y el temporal.

Las precipitaciones han obligado a evacuar a miles de vecinos, cuyas viviendas han quedado anegadas por completo. El impacto también se ha dejado sentir en el día a día: carreteras cortadas, clases suspendidas y numerosos servicios paralizados en distintos puntos del país.

Castilla-La Mancha también ha sufrido los estragos de la borrasca y algunos municipios como Casarrubios del Monte (Toledo) están incomunicados. Allí, el desbordamiento del arroyo ha dejado a los vecinos atrapados. "Tenemos niños y enfermos y no se puede salir", nos cuenta Antonio.

Los vecinos hacen un llamamiento al Ayuntamiento, ya que aseguran que el arroyo no estaba bien mantenido y no es la primera vez que ocurre. "Se repite lo mismo de siempre, esto no se puede consentir", nos cuenta Antonio.

Aunque los meteorólogos prevén que el temporal pierda fuerza a lo largo del fin de semana, las consecuencias de esta borrasca seguirán presentes durante varios días. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Atrapados

Atrapados en Casarrubios del Monte (Toledo) por el temporal: "Tenemos niños y enfermos y esto no se puede consentir"

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega pide disculpas en directo por su error: "Fue una evidente confusión"

Talavera de la Reina

Prado, vecina de Talavera de la Reina, devastada por el temporal: "Ves tu casa que se inunda y no puedes hacer nada"

Lágrimas residencia
Temporal

Las lágrimas de un vecino de Arcos de la Frontera al recordar el desalojo de una residencia: "Lo hemos vivido como una catástrofe"

Psiquiatra Lucía Torres
Salud Mental

Una psiquiatra, tras el suicidio de tres hermanas al quitarles el móvil sus padres: "El peor castigo es no ser una sociedad protectora"

Roberto Leal
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Roberto Leal antes de entregar el bote en Pasapalabra

El presentador de Pasapalabra está a punto de entregar el mayor bote de la historia del programa. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cree que sorprenderá a los espectadores?

Ángeles se redime con la resolución de un panel por 750€ tras las pérdidas sufridas anteriormente
Mejores momentos | 5 de febrero

Ángeles se redime con la resolución de un panel por 750€ tras las pérdidas sufridas anteriormente

La capacidad de resolución ha marcado el paso de Ángeles por el programa, donde ha logrado rehacerse de un revés importante resolviendo varios paneles.

Un giro decisivo permite a Adrián quedarse con 5.000€ arrebatando el dinero a Lourdes

Un giro decisivo permite a Adrián quedarse con 5.000€ arrebatando el dinero a Ángeles

Regularización masiva de inmigrantes.

Rubén Amón, a un crítico de la regularización de inmigrantes: "A mí se me revuelven las tripas con este lenguaje xenófobo"

Un fallo inesperado deja en el aire los 5.000€ de Ángeles en La ruleta de la suerte

Un fallo inesperado deja en el aire los 5.000€ de Ángeles en La ruleta de la suerte

Publicidad