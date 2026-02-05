Atrapados en Casarrubios del Monte (Toledo) por el temporal: "Tenemos niños y enfermos y esto no se puede consentir"

El paso de la borrasca Leonardo ha puesto en jaque a gran parte de España. La situación meteorológica extrema ha activado la alerta naranja en siete comunidades, siendo Andalucía el territorio más castigado por las lluvias y el temporal.

Las precipitaciones han obligado a evacuar a miles de vecinos, cuyas viviendas han quedado anegadas por completo. El impacto también se ha dejado sentir en el día a día: carreteras cortadas, clases suspendidas y numerosos servicios paralizados en distintos puntos del país.

Castilla-La Mancha también ha sufrido los estragos de la borrasca y algunos municipios como Casarrubios del Monte (Toledo) están incomunicados. Allí, el desbordamiento del arroyo ha dejado a los vecinos atrapados. "Tenemos niños y enfermos y no se puede salir", nos cuenta Antonio.

Los vecinos hacen un llamamiento al Ayuntamiento, ya que aseguran que el arroyo no estaba bien mantenido y no es la primera vez que ocurre. "Se repite lo mismo de siempre, esto no se puede consentir", nos cuenta Antonio.

Aunque los meteorólogos prevén que el temporal pierda fuerza a lo largo del fin de semana, las consecuencias de esta borrasca seguirán presentes durante varios días. ¡Dale al play para enterarte de todo!