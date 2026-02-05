Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Roberto Leal antes de entregar el bote en Pasapalabra

Pasapalabra vive hoy un momento histórico. A las 23:00 horas, Roberto Leal entregará el mayor bote de la historia del programa, cuyo dueño puede ser Manu o Rosa.

El presentador ha acompañado a ambos concursantes durante más de 300 programas. Unos duelos apasionantes y frenéticos que están a punto de llegar a su fin.

El bote que se disputará esta noche asciende a 2.7160.000 euros. Una batalla que será historia de la televisión. ¿Te lo vas a perder? ¡Esta noche, a las 23:00h, la gran final de Pasapalabra en Antena 3! ¡No te pierdas todo lo que nos va a contar Roberto Leal!