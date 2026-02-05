Todo sobre Francisco de Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla: fue detenido y ahora ha salido en libertad

Francisco de Borbón von Hardenberg, hijo menor del duque de Sevilla y pariente del rey Felipe VI, se encuentra en pleno foco mediático. Y es que ha quedado, este miércoles, en libertad bajo fianza tras declarar ante la Audiencia Nacional por su presunta implicación en una trama de blanqueo vinculada al narcotráfico.

El aristócrata fue detenido el lunes en Málaga y trasladado a Madrid para comparecer ante el magistrado Francisco de Jorge. Tras su declaración, el juez ha decretado su puesta en libertad a cambio de una fianza de 50.000 euros, además de imponerle varias medidas cautelares.

En este artículo te contamos todo lo que sabemos sobre el caso de Francisco de Borbón, además de un pequeño resumen de quién es y cuál es su relación con la familia real.

Francisco de Borbón | Gtres

Motivo de detención

Francisco de Borbón está siendo investigado por su presunta participación en el blanqueo de beneficios procedentes de una organización dedicada al tráfico de cocaína. Según la investigación, el dinero se habría canalizado a través de una empresa de criptomonedas con sede formal en Irlanda.

El hijo del duque de Sevilla fue arrestado por la Policía Nacional por su supuesta vinculación con ET Finetch Europe, una firma dedicada a la inversión en cripto activos que ahora figura en el sumario judicial. Los investigadores sostienen que esta empresa habría sido utilizada como estructura para mover y ocultar grandes cantidades de dinero.

Francisco de Borbón | Gtres

Comparecencia en la Audiencia Nacional

Este miércoles por la mañana, Francisco de Borbón acudió a declarar en la Audiencia Nacional, de donde salió alrededor del mediodía. El magistrado instructor ha acordado su libertad bajo una fianza de 50.000 euros y le ha retirado el pasaporte, además de prohibirle abandonar el país y obligarle a comparecer semanalmente en el juzgado.

El aristócrata ha estado asistido por una abogada del despacho Cremades y ha mantenido ante el juez la misma versión que ofreció durante la detención. El empresario ha negado cualquier implicación en un delito de blanqueo y ha defendido que su actividad profesional se limita a la búsqueda de inversiones.

Durante su intervención ante el juez, Francisco de Borbón ha explicado que su labor consiste en identificar oportunidades de negocio y atraer capital para distintos proyectos. Según su versión, nunca tuvo conocimiento de que el dinero con el que trabajaba pudiera proceder de actividades ilícitas.

Francisco de Borbón en la Audiencia Nacional | Gtres

La investigación, sin embargo, trata de determinar si su papel fue clave dentro de la estructura financiera que habría permitido lavar los beneficios del narcotráfico mediante monedas virtuales.

En esta misma causa, por la implicación en el mismo caso, han comparecido también otros dos detenidos, que, tras realizar su declaración ante la Audiencia Nacional, han quedado en libertad total.

De Miami a España

Hijo de Francisco de Borbón y Escasany y de la condesa alemana Beatrice von Hardenberg, el detenido cuenta con una trayectoria ligada al mundo empresarial. Se licenció en Gestión Deportiva y Negocios en la Barry University de Miami Shores, donde también dio sus primeros pasos profesionales.

Tras regresar a España, emprendió varios proyectos propios vinculados a la inversión y a la tecnología financiera. Uno de ellos es precisamente ET Finetch Europe, la empresa de criptomonedas que ahora se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

Francisco de Borbón | Gtres

Un apellido histórico

El caso supone un nuevo golpe para una de las ramas más conocidas de la aristocracia española. Francisco de Borbón, hijo menor del duque de Sevilla, Francisco de Borbón y Escasany, volvió el año pasado a la actualidad mediática tras la muerte de su padre y las discusiones sucesorias por el título nobiliario.

Pese a no formar parte de la línea directa de sucesión al trono, Francisco de Borbón es primo lejano del rey emérito Juan Carlos I y, por tanto, tiene vínculos familiares con la Casa Real española actual. Esta relación sitúa a su familia dentro del entramado histórico de la dinastía, aunque sin ningún papel constitucional ni en la línea de herencia al trono.

Francisco de Borbón y Sophie Elizabeth Karoly el día de su boda | Gtres

En el plano personal, el aristócrata mantiene una vida familiar discreta. Está casado con Sophie Elizabeth Karoly, una profesional de marketing y comunicación de origen austríaco con quien tiene un hijo, Francisco Máximo de Borbón Karoly, nacido en 2017.

Ahora, su nombre vuelve a protagonizar titulares. La causa sigue abierta y será el avance de la instrucción el que determine si la versión de los hechos de Francisco de Borbón queda finalmente avalada por la Justicia.