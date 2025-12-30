Antena3
Menú exprés de Nochevieja y Año Nuevo de Karlos Arguiñano: recetas fáciles de última hora para sorprender a la familia

Descubre las sencillas y sabrosas recetas de Nochevieja y Año Nuevo de Karlos Arguiñano. Entrantes creativos, platos principales rápidos y un postre original para cerrar el año sin estrés, ideal para celebraciones improvisadas.

Karlos Arguiñano

Si aún estás decidiendo el menú de fin de año, el chef Karlos Arguiñano propone recetas de última hora que combinan sencillez y sabor.

Podrás elegir entre paté de pimiento y berenjena, buñuelos de pulpo con salsa brava , atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate , langostinos con arroz a la salsa americana o filetes de cerdo rellenos de cheddar y pisto.

Para culminar la cena con broche dulce, sugiere un mousse de cerezas ligero pero elegante. Con estas ideas, tendrás en poco tiempo un menú festivo que te permitirá disfrutar con tus invitados sin pasar horas en la cocina.

Aperitivos y entrantes

Los buñuelos de pulpo con salsa brava al estilo Arguiñano son un aperitivo irresistible y sorprendente, con masa ligera a base de agua, aceite, harina y huevos.

Buñuelos de pulpo con salsa brava

Otra receta facilísima y súper barata son las patatas y mejillones con salsa brava. Muy sabrosa, pero es que además no tardarás nada en tenerla lista.

Receta facilísima y súper barata de Joseba Arguiñano: patatas y mejillones con salsa brava

Si quieres sorprender a tus invitados, también puede elaborar los bocados de anchoa y fresa en un abrir y cerrar de ojos. La explosión de sabor que tiene este aperitivo e increíble.

Bocados de anchoa y fresa

Y si prefieres vegetales, te proponemos estas endivias con pera y queso azul, un plato sencillísimo, fácil de elaborar, saludable y con una combinación perfecta de sabores.

Arguiñano, sobre la ensalada de endivias y pera con queso azul: "Qué bocado más rico"

Primeros

Como primer plato de este menú festivo de última hora, te proponemos el atún en su punto con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate. Es una receta rápida de Arguiñano, fácil y muy nutritiva, con ingredientes muy sencillos.

Las ensaladas siempre son bien recibidas en cualquier menú festivo, porque gracias a su ligereza y frescura, podrás seguir disfrutando de estas comidas familiares tan copiosas. Te proponemos una ensalada de tomate y burratina con pesto o de melón asado con jamón y tomate.

Ensalada de melón asado con jamón y tomate concassé, la reinvención de Joseba Arguiñano para el verano

Las sopas o las cremas también son un primer plato ideal, tanto por lo ricas que están como por su ligereza. Pero si quieres hacer algo que no cueste trabajo, probablemente la sopa más fácil y rápida sea la de patata y puerro. La sopa de mejillones también es de fiesta y sale a muy buen precio.

Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano

Segundos

Si eres más de carne que de pescado, te sugerimos cualquier receta de solomillo, porque lo puedes hacer a la plancha y acompañar de diferentes y variadas salsas. Tienes el solomillo de cerdo con salsa de melocotón, con salsa de queso azul, solomillo con foiey el solomillo de cerdo al whisky, todo un espectáculo.

Receta súper fácil de solomillo de cerdo al wishky, de Karlos Arguiñano

Y si eres más de pescado, puedes optar por los filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo. Más rápido, imposible. Además, cualquier pescado que hagas a la plancha acompañado de este refrito queda increíble. ¡Y ya sabes que el pescado a la plancha no lleva nada de tiempo!

Los bocados de langostino y bacon con salsa agridulce o la receta de gambones al horno también son dos platos que han triunfado entre los seguidores de Karlos Arguiñano.

Postres

Te proponemos cinco opciones irresistibles, ideales para cerrar el año con dulzura y tradición. Desde clásicos reinventados hasta combinaciones sorprendentes, estas recetas son el toque final que tu celebración necesita.

Milhojas de turrón
Menú exprés de Nochevieja y Año Nuevo de Karlos Arguiñano: recetas fáciles de última hora para sorprender a la familia

